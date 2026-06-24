Los avances y las deudas de Mendoza en la recuperación de los aprendizajes

La pandemia - y las políticas públicas implementadas durante ese período - hicieron estragos en la educación argentina: aulas vacías, estudiantes sin conectividad que quedaron excluidos de las clases virtuales, aumento del abandono escolar, flexibilización de los criterios pedagógicos y curriculares, e importantes dificultades para adquirir conocimientos considerados básicos.

En diciembre de 2022, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) emitió un informe que señalaba que al menos 160 millones de estudiantes fueron afectados por la que considera "la peor y más prolongada crisis educativa de la historia reciente de América Latina y el Caribe", una región que previo a la pandemia ya presentaba un escenario complejo en términos de disponibilidad de recursos, cobertura, equidad y calidad.

Años después, comienzan a visibilizarse lo s primeros signos de recuperación de los aprendizajes . De acuerdo con los resultados de la primera medición 2026 del programa de Fluidez y Comprensión Lectora, se observan mejoras sostenidas durante el período 2022-2026.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE aseguraron que los resultados son fruto de un proceso sostenido durante los últimos cinco años, en el marco de un Plan Provincial de Alfabetización que incluye un conjunto de acciones orientadas a fortalecer los aprendizajes.

Sin embargo, aún queda mucho por delante. Mientras se exponen mejoras en lectura, escritura, comprensión e interpretación de texto, crecen las dificultades en Matemática . Según los resultados de las Pruebas Aprender 2024, el 54,9% de los estudiantes secundarios de Mendoza no alcanzan el nivel básico en Matemática. Para mejorar los indicadores, la DGE apunta al mismo modelo que se implementó en Lengua y que ya demostró resultados.

Las mejoras en Lengua

"Los chicos ahora terminan su estudio primario o secundario sabiendo leer, escribir y comprendiendo un texto, cosa que antes no era así", resaltó Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, en diálogo con MDZ.

La escuela nació ligada a la idea de que todos puedan aprender a leer y escribir. Años atrás, era impensado decir que un alumno de tercer grado aún no había adquirido esos conocimientos. Sin embargo, en los últimos años se volvió frecuente detectar que estudiantes terminaban la primaria e incluso la secundaria sin saber leer ni escribir correctamente.

Según los últimos datos disponibles de las Pruebas Aprender (2024), apenas el 45% de los chicos de tercer grado alcanzó la habilidad lectora esperable al finalizar el primer ciclo de primaria. Dentro de ese grupo, solo el 26,4% de los alumnos comprendió textos complejos de forma literal, inferencial y reflexiva.

Los datos del primer Censo de Fluidez y Compresión Lectora de 2026 expusieron mejoras sostenidas desde 2022. Prensa Gobierno de Mendoza

Ante el deterioro de los aprendizajes, Mendoza tomó medidas. En 2021 se realizó el primer Censo de Fluidez Lectora y los resultados fueron preocupantes: más del 40% de los estudiantes de cuarto grado se encontraban en un nivel crítico de lectura. Cinco años después, los indicadores muestran mejoras sostenidas en el nivel primario durante el período 2022-2026.

A principios de junio se difundieron los datos del primer Censo de Fluidez y Comprensión Lectora de 2026, y los datos fueron alentadores. La provincia registró una fuerte reducción de los niveles críticos de fluidez lectora en la escuela primaria. En tercer grado, el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel crítico cayó del 41% en 2025 al 20% en 2026, una baja de 21 puntos porcentuales.

En comprensión lectora de tercer grado, en la categoría "obtención de información", el porcentaje de estudiantes con desempeño satisfactorio pasó del 64% en 2025 al 85% en 2026, lo que representa un incremento de 21 puntos porcentuales. En tanto, en "interpretación" el crecimiento fue aún mayor: subió del 28% al 61%, una mejora de 33 puntos porcentuales.

"Este año hemos tenido el mejor arranque de año desde que se hacen las mediciones. Han bajado los niveles críticos y han subido los niveles satisfactorios o muy satisfactorios. Ese dato para nosotros es muy importante porque siempre nos costaba el arranque de año", destacó García Zalazar.

"Esto significa que hoy los chicos leen mejor. Aunque parezca mentira, hace 10 años atrás los chicos terminaban la secundaria con serios problemas de lectura y de interpretación o comprensión de texto. Esa realidad se ha ido revirtiendo. Antes, entre el 80% y el 90% terminaba con problemas de comprensión lectora, y hoy es menos del 20% a principios de año, y a final de años llegamos a menos del 10% en niveles críticos, agregó.

Dificultades en Matemática

El 54,9% de los estudiantes secundarios de Mendoza no alcanzan el nivel básico en Matemática. Para revertir esta situación, en 2025 la provincia incorporó Matemática al Plan Estratégico de Alfabetización.

A través del Plan Estratégico de Alfabetización y Desarrollo de las habilidades Matemáticas de Mendoza (PEAMM), se busca garantizar las condiciones materiales y dispositivos de evaluación institucional y sistémica que den respaldo a la planificación y desarrollo sostenido de prácticas de alfabetización inicial y las habilidades matemáticas como ejes centrales de la política educativa, sobre la base de evidencias científicas.

Los alumnos de Mendoza, como sucede en el resto del país, atraviesan grandes dificultades en Matemática.

Refuerzo docente, revisión de contenidos y evaluaciones periódicas, son las políticas orientadas a mejorar el desempeño en Matemática, replicando el modelo que permitió avances en Lengua.

"Ya mejoramos fluidez y comprensión lectora, ahora hay que mejorar Matemática. A partir del año pasado incorporamos Matemática al Plan de Alfabetización, que implica hacer un censo, al igual que Lengua, al menos una vez al año", especificó el ministro de Educación.

Además, en los últimos meses se incorporaron plataformas con inteligencia artificial especiales para matemática: Matific y Eduten. "Lo que hacen es ayudar de forma gamificada, que los chicos aprendan con juegos, que puedan resolver problemas y distintos desafíos", señaló García Zalazar.

A la espera del Censo de Matemática, que se realizará a principios de octubre, desde la DGE proyectan mejores resultados, dado el elevado nivel de desempeño crítico en la materia.

"Los primeros años será más fácil mejorar o bajar los niveles críticos. Diría que el año pasado el 80% de los alumnos no tenían los conocimientos básicos que correspondían al año que cursaban. Entonces, esperamos ir reduciendo esa cifra con más velocidad los primeros años", agregó.

La educación post pandemia

La pandemia no solo impactó en Argentina, sino en todo el mundo. Sin embargo, el deterioro de la educación comenzó antes de 2020, aunque luego se profundizó. La pérdida o falta de adquisición de conocimientos generó que muchos alumnos no contaran con los saberes básicos. Mientras algunos de ellos lograron egresar, otros tantos quedaron en el camino.

En 2012, por ejemplo, se fijó primero y segundo grado como una misma unidad pedagógica. Es decir, los chicos podían pasar a segundo grado sin saber leer ni escribir. Esta resolución recién fue modificada en 2025 y, a partir de este ciclo lectivo, primero y segundo grado volvieron a constituirse como unidades pedagógicas diferenciadas en Mendoza.

Tadeo García Zalazar aseguró que trabajan para garantizar que el correcto aprendizaje de los alumnos. Rodrigo D'Angelo / MDZ

"Post pandemia huno un desmantelamiento del sistema educativo. Pero los problemas empezaron antes. En 2012 se cambiaron los unidades pedagógicas. Un chico pasaba de grado sin saber leer ni escribir o sin poder identificar los número del 1 al 100. Esa era la base de una problemática que luego arrastraba durante su trayectoria escolar. En segundo grado ya había chicos que aprendían más rápido y otros más lento, y esa diferencia los acompañaba durante toda la primaria e incluso la secundaria", afirmó el ministro.

Finalmente, el funcionario expresó: "Mejorar Lengua, mejorar Matemática y después mejorar pensamiento crítico. De esta manera podremos tener una secundaria que realmente prepare a los chicos de otra forma para el futuro. Estos son los pasos que nosotros nos hemos puesto como objetivo de los cuatro años de gestión".