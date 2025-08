Los 10 mitos de la lactancia materna que se deberían derribar

“La lactancia es una práctica profundamente emocional. No solo nutre el cuerpo del bebé, también construye uno de los primeros vínculos", explica el Dr. Ruffolo, "por eso, cuando aparecen dificultades, las madres no solo consultan por cuestiones físicas, sino también por lo que sienten: culpa, frustración, miedo a hacerlo mal. Acompañarlas sin juzgar, brindar información y validar sus emociones es parte del rol profesional”, agrega el especialista.

Qué dicen los especialistas

“La mayoría de las mujeres puede amamantar, pero muchas veces se enfrentan a obstáculos que no tienen que ver con su cuerpo, sino con la falta de información, de tiempo o de apoyo. Si una madre no recibe la ayuda adecuada, lo más probable es que abandone, no porque no quiera, sino porque se sintió sola”, describe el Dr. de Boreal Salud.

"Acompañar a las familias con información clara, escucha activa y apoyo concreto es esencial para sostener una lactancia saludable", subrayan desde Boreal Salud, sumado a que "el acceso a profesionales capacitados, como pediatras, puericultoras, nutricionistas, obstetras y psicólogos, puede marcar la diferencia entre una experiencia positiva y una experiencia atravesada por el estrés o la frustración. Amamantar no es una prueba que se aprueba o se falla", concluyen.