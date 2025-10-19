Lo que dicen las neurociencias sobre el aprendizaje

La infancia, es un período sensible en el que la plasticidad cerebral es altamente mayor, y ésta es fundamental para el aprendizaje.

El 3 y 4 de octubre pasado se llevó a cabo el Congreso Internacional de Neurociencias organizado por Wumbox del que participaron más de 8000 personas y reconocidos especialistas de distintas disciplinas que dejaron sus frases más destacadas sobre el aprendizaje.

Adele Diamond: el bienestar emocional es fundamental para las funciones ejecutivas Actualmente, Adele Diamond es profesora de Neurociencia del Desarrollo Cognitivo en la Universidad de British Columbia (UBC) en Vancouver, Canadá. Allí dirige el Laboratorio de Neurociencia del Desarrollo Cognitivo. Es una de las principales referentes a nivel mundial sobre el desarrollo de las funciones ejecutivas y su relación con el aprendizaje. A lo largo de su exposición, Diamond hizo hincapié en la necesidad de un enfoque integral, que tenga en cuenta el bienestar emocional del estudiante, para mejorar las funciones ejecutivas. También destacó la necesidad de repensar la forma en la que se evalúa a los niños. Según ella hay que buscar la manera de flexibilizar las evaluaciones considerando si estas son pertinentes al perfil de cada niño. Algunas citas de su exposición son:

“Un niño feliz desarrolla con mayor facilidad la flexibilidad cognitiva, la atención selectiva y la memoria de trabajo. Tanto las habilidades cognitivas como las motoras requieren tiempo y maduración; todas las dimensiones del niño son importantes”.

“El desarrollo infantil ocurre a diferentes ritmos: algunos niños hablan a los 9 meses y otros recién a los 2 años, y eso es normal. Lo preocupante no es que un niño pequeño no se quede quieto, sino que a los 7 años no logre sostener la atención”.

“Se debe apoyar las funciones ejecutivas evitando también aquello que no las beneficia, como por ejemplo el estrés”. TIXI11 Participaron reconocidos especialistas de distintas disciplinas que dejaron sus frases más destacadas sobre el aprendizaje. Wumbox Marisol Zúñiga y Victoria Bianchi: Cogni, una aplicación que permite detectar a tiempo Estas dos profesionales forman parte del equipo pedagógico de Wumbox. Entre las dos presentaron Cogni, el programa desarrollado por Wumbox para trabajar las funciones ejecutivas. Durante su exposición hicieron hincapié en la necesidad de detectar tempranamente las dificultades con las funciones ejecutivas y en los beneficios que trae el trabajo sistemático, reflexivo y sostenido de entrenamiento.

“Evaluar las funciones ejecutivas es abrir la puerta a un aprendizaje más eficaz y disfrutable, tanto en lo académico como en lo social.”

es abrir la puerta a un más eficaz y disfrutable, tanto en lo académico como en lo social.” “Las intervenciones tempranas pueden generar un gran impacto positivo. Identificar a tiempo permite aprovechar la ventana de plasticidad cerebral e intervenir de forma más efectiva antes de que el problema se vuelva grave.”

e intervenir de forma más efectiva antes de que el problema se vuelva grave.” Cogni brinda la oportunidad de intervenir tempranamente y así apoyar a los niños en su desarrollo. MOTTA12 Cogni, una aplicación que permite detectar a tiempo. Wumbox. Nim Tottenham: la importancia de los cuidadores para el desarrollo cognitivo de los niños Esta neurocientífica dirige el Laboratorio de Neurociencias Afectiva del Desarrollo de la Universidad de Columbia. Durante su exposición en el Congreso resaltó la importancia que tiene la figura del cuidador en el desarrollo cognitivo de los niños. Tottenham explica que durante la infancia, es un período sensible en el que la plasticidad cerebral es altamente mayor, y ésta es fundamental para el aprendizaje. Las situaciones de miedo y estrés van a afectar negativa y profundamente al niño debido a dichos períodos más sensibles de plasticidad cerebral. De allí que la figura del cuidador tenga mucha importancia, porque el sistema de aprendizaje se moldea a partir del cuidado que el niño recibe de sus cuidadores.

“Hay una gran investigación que muestra que, como especie dependiente, gran parte del aprendizaje emocional y cerebral ocurre a partir de las interacciones con los cuidadores”.

emocional y cerebral ocurre a partir de las interacciones con los cuidadores”. “Durante el desarrollo existe una tensión entre dependencia y autonomía. El apego con los cuidadores construye las bases emocionales para la independencia futura”.

“Un evento adverso aumenta las conductas problemáticas. El estrés puede hiperactivar la amígdala y acelerar la maduración, reduciendo el periodo de plasticidad cerebral”. Robert Stickgold: durante el sueño se asienta el aprendizaje Profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard y especialista en neuroquímica, Stickgold viene estudiando los efectos del sueño en la memoria y el aprendizaje. Durante su exposición subrayó el impacto negativo que puede tener en el cuerpo la falta de sueño y mostró la relación que hay entre las distintas etapas de sueño, los recuerdos y el procesamiento de la información. Una buena noche de sueño ayuda a consolidar la información importante y los aprendizajes adquiridos, y a la vez, descarta la información irrelevante.