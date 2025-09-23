Adele Diamond: por qué las funciones ejecutivas nos ayudan a ser más felices

Cómo influyen la actividad física y el juego. Por qué es importante el desarrollo de las funciones ejecutivas en la infancia. ¿Quién es Adele Diamond? Se podría decir que es una de las fundadoras de las neurociencias del desarrollo cognitivo . Título que podría resultarle extraño a ella que confiesa que no le interesaba la ciencia, sino las historias de las personas, sus razones para hacer lo que hacían y entender sus formas de ver el mundo.

Sin embargo, tras graduarse de la carrera de psicología , se enfocó en una cuestión que le llamaba mucho la atención: el hecho de que niños de todo el mundo mostraban los mismos cambios cognitivos , más o menos a la misma edad, a pesar de las diferencias de experiencias, culturales y sociales. Entonces comenzó a investigar dónde estaría el componente universal que hace que el cerebro madure.

Diamond construyó una sólida carrera universitaria hasta tener su título postdoctoral de especialista en neurociencias en Yale Medical School. En el camino cosechó premios, reconocimientos y becas (obtuvo las únicas dos becas abiertas a mujeres en esos años en Estados Unidos). Es especialmente reconocida en el ámbito de las neurociencias por haber inaugurado un camino de investigación multidisciplinar, donde convergen la psicología, la biología, la medicina y la educación. Los estudios combinados le permitieron ver que tanto el córtex prefrontal como las funciones ejecutivas se desarrollan activamente en los primeros años de vida. El mejor ejemplo de esto fue su descubrimiento, basado en el estudio de niños y de monos adultos y pequeños, que permitió refutar la idea de que las funciones ejecutivas recién se desarrollan a una edad avanzada de la infancia.

En la actualidad Diamond es miembro de la Royal Society of Canada, ha sido nombrada una de las "2000 Mujeres Destacadas del Siglo XX" y figura entre las 15 neurocientíficas vivas más influyentes de la actualidad, continúa investigando y difundiendo sus descubrimientos en la Universidad de British Columbia, donde dirige el Laboratorio de desarrollo cognitivo .

¿Cómo se relacionan las funciones ejecutivas y la felicidad?

Adele Diamond sostiene en sus artículos y en entrevistas que las funciones ejecutivas son predictores de la felicidad en la vida y del éxito académico.

Para comprender esto retomemos brevemente qué son las funciones ejecutivas. En este artículo Diamond habla de ellas como las habilidades que nos permiten representarnos distintos escenarios, sopesar decisiones, tomarnos tiempo para pensar, responder a nuevos desafíos, resistir tentaciones y mantenernos enfocados. Las funciones ejecutivas más básicas son el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. “El control inhibitorio en la infancia parece ser bastante buen predictor de los resultados de la vida posterior, incluso en la edad adulta” continúa en el artículo y cita un estudio de un colega que observó a 1000 niños durante 32 años y observó que aquellos que a la edad de 3 a 11 años tenían mejor control inhibitorio (es decir, eran mejores en esperar su turno, se distraían menos fácilmente, eran más persistentes y menos impulsivos) tenían más chances de seguir en la escuela y menos probabilidades de tomar decisiones arriesgadas o menos propensos a tomar drogas en la adolescencia. Quienes de niños mostraban más control inhibitorio también presentaban de adultos mejor salud física y mental (menos riesgos de tener sobrepeso, alta presión o problema de abuso de sustancias), y hasta incluso tenían mejores ingresos. El peso de las funciones ejecutivas resulta entonces crucial en el desarrollo integral de las personas, incluso más vitales que el coeficiente intelectual.

Por un enfoque holístico de la educación

En el Congreso Internacional de Neurociencias Adele Diamond hablará sobre sus hallazgos más relevantes sobre las funciones ejecutivas a lo largo de sus años como investigadora. Uno de ellos se relaciona con la maleabilidad que presenta el córtex prefrontal del cerebro donde parecen construirse las funciones ejecutivas. Desterrada la idea de que estás son fijas, queda saber cómo pueden ser fortalecidas a través de intervenciones y experiencias adecuadas.

Hace años esta investigadora viene analizando la relación que hay entre la actividad física, el juego y el desarrollo de las funciones ejecutivas. La Dra. Diamond argumenta con evidencia sólida que las actividades que involucran movimiento, creatividad y resolución de problemas, como el juego libre y la participación en artes marciales o danza, son poderosas herramientas para mejorar la atención, la memoria y la autorregulación en los niños.

Pero no es suficiente con promover estas actividades, hace falta también cuidar de los entornos emocionales y sociales de los niños para que desarrollen una buena salud cognitiva. Un ambiente de aprendizaje que fomenta la seguridad emocional, la colaboración y el respeto mutuo no solo mejora el bienestar de los estudiantes, sino que también optimiza las condiciones para el desarrollo de sus funciones ejecutivas.

A todos aquellos a quienes les resulte interesante este tema y quieran saber cómo se pueden fortalecer las funciones ejecutivas, o simplemente conocer más a Adele Diamond,