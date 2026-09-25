Llega una ciclogénesis con tormentas y hasta 100 mm de lluvias en gran parte de Argentina

Un sistema comenzará a gestarse el domingo y alcanzará su etapa más intensa entre lunes y martes, con lluvias y tormentas en varias provincias.

Lo más relevante del fin de semana va a ser el comienzo de un proceso muy lento de ciclogénesis, que va a empezar el domingo y va a culminar recién el martes.

Lo más relevante del fin de semana va a ser el comienzo de un proceso muy lento de ciclogénesis, que va a empezar el domingo y va a culminar recién el martes. El sábado va a ser, en la mayor parte del país, un día mayormente calmo desde el punto de vista meteorológico: el calor se mantiene firme en el norte, mientras que en la franja central un débil frente frío baja levemente las temperaturas. Sin embargo, ese mismo sábado comienza a gestarse el sistema que va a marcar el rumbo meteorológico de los próximos días.

El domingo, las tormentas más importantes se van a concentrar en el sur del Litoral, donde ya rige un alerta amarillo para el norte de Entre Ríos. Y cerrando el fin de semana, también pueden darse algunos chaparrones y lluvias de menor impacto en la región pampeana. El domingo el frío se mantendrá, con mínimas de 4 a 7 °C y máximas cercanas a 14 °C, aunque sin lluvias a la vista. Recién desde el lunes las temperaturas comenzarían a moderarse, hasta recuperar hacia mediados de la semana próxima las tardes de 20 °C o poco más.

Cerrando el fin de semana, también pueden darse algunos chaparrones y lluvias de menor impacto en la región pampeana. Archivo MDZ Lunes y martes: la ciclogénesis en su etapa más madura Entre el lunes y el martes, con el sistema entrando en su etapa más madura, el área con tormentas se va a expandir a gran parte del este y el centro del país, intensificando los fenómenos. El inicio de la semana también se va a sentir distinto en esa región, que quedará más fresca, más húmeda y ventosa.

El modelo Ecmwe, usado como referencia principal, anticipa acumulados de entre 50 y 100 mm en algunos sectores de Buenos Aires, Córdoba y el centro del Litoral. Todavía falta precisar varios detalles de esta situación, por lo que desde Meteored Argentina recomendamos seguir de cerca la actualización de los pronósticos y las alertas oficiales en los próximos días.