Habilitaron un tramo clave en Guaymallén y ya se puede transitar con normalidad

La intervención incluyó trabajos sobre la calzada y mejoras en la señalización vial, luego de varias tareas de infraestructura realizadas en la zona.

El tránsito quedó habilitado este viernes por la tarde en calle Ponce, en la intersección con San Francisco del Monte, en Guaymallén. La apertura se concretó luego de una serie de trabajos vinculados con la renovación de la red de agua y la recuperación de la calzada.

En el sector se realizaron los empalmes de la nueva red de agua de San Francisco del Monte y posteriormente se completaron los rellenos y la reposición de las losas de hormigón.