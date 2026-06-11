Llega a Mar del Plata la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica

Los días 13 y 14 de junio se realizará una nueva edición de Invierno. Feria de Editoriales y Cultura Gráfica , uno de los encuentros dedicados a la producción editorial independiente más importantes de la ciudad de Mar del Plata .

La quinta edición tendrá lugar entre las 14 y las 21 en el Foyer del Teatro Auditorium , ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, y reunirá a editoriales, escritores, ilustradores, artistas gráficos y lectores de distintas provincias.

La programación contempla alrededor de 30 actividades entre charlas, entrevistas, talleres y proyecciones audiovisuales .

Uno de los eventos destacados será la exhibición de la película-documental Nuestra tierra , con la participación de la directora Lucrecia Martel , quien además presentará el libro Un destino común en una conversación junto a la periodista y editora Malena Rey.

La feria se caracteriza por una programación que combina distintas disciplinas culturales y artísticas . Entre los temas previstos para esta edición aparecen la amistad, la relación entre tarot y literatura, los procesos creativos, la filosofía, las prácticas decoloniales, la inteligencia artificial, internet, las disputas culturales contemporáneas y el vínculo entre territorio y escritura.

También habrá actividades dedicadas a reflexionar sobre el sistema carcelario, el cine vinculado a la dictadura y los 50 años del golpe de Estado, entre otros ejes.

Feria Invierno 2 Llega la quinta edición de Invierno a Mar del Plata.

Autores, artistas y especialistas invitados

La programación contará con la presencia de figuras provenientes de distintos ámbitos de la cultura. Participarán el escritor Jorge Consiglio, la actriz y autora Elisa Carricajo, el editor Tom Rodríguez, la escritora Larisa Cumin y la ilustradora Josefina Tai.

También formarán parte de las actividades Leo Oyola, Sebastián Chilano, Carolina Bugnone, Patricio Rago, Diego Zúñiga, Roberto Chuit Roganovich, los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martínez Curci, además de los realizadores audiovisuales Federico Polleri y Benjamín Naishtat.

Más de 140 editoriales

La feria contará con la participación de más de 140 editoriales y proyectos gráficos de todo el país, entre ellos figuran Caja Negra, Bajo la Luna, Godot, Siglo XXI, Limonero, Madreselva, Hotel de las Ideas, Sigilo y El Gran Pez, entre muchas otras.

Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro entre lectores, autores y editores, además de promover la circulación de libros y proyectos culturales independientes.

La feria es organizada por El Gran Pez junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Para toda la información y el programa completo, se puede consultar en este link.