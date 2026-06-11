Llega a Mar del Plata la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica
Tendrá lugar entre las 14 y las 21 en el Foyer del Teatro Auditorium, ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, en Mar del Plata.
Los días 13 y 14 de junio se realizará una nueva edición de Invierno. Feria de Editoriales y Cultura Gráfica, uno de los encuentros dedicados a la producción editorial independiente más importantes de la ciudad de Mar del Plata.
La quinta edición tendrá lugar entre las 14 y las 21 en el Foyer del Teatro Auditorium, ubicado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, y reunirá a editoriales, escritores, ilustradores, artistas gráficos y lectores de distintas provincias.
La programación contempla alrededor de 30 actividades entre charlas, entrevistas, talleres y proyecciones audiovisuales.
Uno de los eventos destacados será la exhibición de la película-documental Nuestra tierra, con la participación de la directora Lucrecia Martel, quien además presentará el libro Un destino común en una conversación junto a la periodista y editora Malena Rey.
Debates sobre literatura, filosofía, cine e inteligencia artificial
La feria se caracteriza por una programación que combina distintas disciplinas culturales y artísticas. Entre los temas previstos para esta edición aparecen la amistad, la relación entre tarot y literatura, los procesos creativos, la filosofía, las prácticas decoloniales, la inteligencia artificial, internet, las disputas culturales contemporáneas y el vínculo entre territorio y escritura.
También habrá actividades dedicadas a reflexionar sobre el sistema carcelario, el cine vinculado a la dictadura y los 50 años del golpe de Estado, entre otros ejes.
Autores, artistas y especialistas invitados
La programación contará con la presencia de figuras provenientes de distintos ámbitos de la cultura. Participarán el escritor Jorge Consiglio, la actriz y autora Elisa Carricajo, el editor Tom Rodríguez, la escritora Larisa Cumin y la ilustradora Josefina Tai.
También formarán parte de las actividades Leo Oyola, Sebastián Chilano, Carolina Bugnone, Patricio Rago, Diego Zúñiga, Roberto Chuit Roganovich, los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martínez Curci, además de los realizadores audiovisuales Federico Polleri y Benjamín Naishtat.
Más de 140 editoriales
La feria contará con la participación de más de 140 editoriales y proyectos gráficos de todo el país, entre ellos figuran Caja Negra, Bajo la Luna, Godot, Siglo XXI, Limonero, Madreselva, Hotel de las Ideas, Sigilo y El Gran Pez, entre muchas otras.
Desde la organización señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro entre lectores, autores y editores, además de promover la circulación de libros y proyectos culturales independientes.
La feria es organizada por El Gran Pez junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Para toda la información y el programa completo, se puede consultar en este link.