IRSA compró el shopping Los Gallegos y desembarca en Mar del Plata con una inversión de US$20 millones

La desarrolladora inmobiliaria IRSA anunció la compra del shopping Los Gallegos , uno de los centros comerciales más emblemáticos de Mar del Plata , en una operación que implica una inversión superior a los US$20 millones y marca el desembarco de la compañía en la principal ciudad balnearia de la Argentina.

La incorporación del tradicional complejo comercial representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de la empresa en la provincia de Buenos Aires y suma a su red un activo con fuerte arraigo histórico y cultural en la comunidad marplatense.

Ubicado en pleno centro de la ciudad, Los Gallegos cuenta con una superficie comercial de 10.000 metros cuadrados, alberga 77 locales y posee seis accesos. Cada año recibe cerca de ocho millones de visitantes, mientras que durante la temporada de verano alcanza picos de hasta 900.000 personas mensuales, consolidándose como uno de los principales polos de actividad comercial de la ciudad.

La historia de Los Gallegos está estrechamente ligada al desarrollo urbano de Mar del Plata. El edificio, con más de cien años de existencia, se transformó en shopping en 1994 a partir de un proyecto diseñado por el estudio Pfeiffer Zurdo. Su relevancia dentro de la ciudad llevó incluso a que fuera declarado Sitio de Interés Turístico por el Concejo Deliberante local.

Desde IRSA señalaron que el objetivo de la operación es potenciar el desarrollo del centro comercial sin alterar su identidad histórica y arquitectónica. Los fondos comprometidos estarán destinados a modernizar la propuesta comercial, mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar su papel como punto de encuentro para residentes y turistas.

“Mar del Plata es una ciudad muy importante para nosotros y hacía muchos años que buscábamos la oportunidad adecuada para formar parte de ella. Nos entusiasma dar ese paso con Los Gallegos, un espacio con una identidad muy fuerte y un vínculo profundo con la comunidad. Queremos acompañar su evolución, preservando aquello que lo hace único y fortaleciendo su propuesta para que siga siendo un lugar de encuentro y experiencias para los marplatenses”, afirmó Jorge Cruces, director de inversiones (CIO) de la compañía.

Expansión en la provincia de Buenos Aires

La llegada a Mar del Plata se produce luego de una serie de adquisiciones realizadas por IRSA en distintos puntos del territorio bonaerense. En los últimos años, la empresa incorporó centros comerciales en ciudades como Avellaneda, La Plata, además de activos en Haedo y Malvinas Argentinas, fortaleciendo una estrategia orientada a ampliar su presencia en mercados urbanos con alto potencial de consumo.

Con esta operación, IRSA suma un nuevo activo a una cartera integrada por 18 centros comerciales, además de edificios corporativos y establecimientos hoteleros. Entre ellos se destaca el histórico Llao Llao Hotel & Resort.

Considerada la principal desarrolladora inmobiliaria del país, IRSA acumula más de tres décadas de actividad en los segmentos de centros comerciales, oficinas premium, hoteles y desarrollos urbanos. Según datos de la compañía, sus operaciones generan más de 18.000 empleos directos e indirectos en Argentina.