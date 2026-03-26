IRSA y Mercado Libre se asocian para la construcción de un edificio de oficinas en el Polo DOT en Saavedra

Con una inversión de US$ 50 millones, IRSA y Mercado Libre avanzan en la construcción de un edificio de ofiicinas en el barrio de Saavedra.

La gigante de comercio electrónico Mercado Libre y el Grupo IRSA anunciaron un acuerdo para la construcción de un moderno edificio de oficinas en el Polo DOT, ubicado en el barrio de Saavedra.

El proyecto, que implicará una inversión superior a los US$ 50 millones, contempla el desarrollo y equipamiento de un espacio corporativo de 15.000 m². De ese total, Mercado Libre ocupará 12.000 m², consolidando su crecimiento operativo en el país. La obra ya comenzó a principios de marzo y se prevé que esté concluida en un plazo de 30 meses.

El edificio se integrará como una ampliación del complejo Zetta y formará parte del ecosistema de usos mixtos que caracteriza al Polo DOT. Este desarrollo se enmarca dentro del plan estratégico de IRSA para potenciar la zona, que incluye la ampliación de oficinas, servicios y propuestas complementarias al shopping DOT.

Desde la compañía desarrolladora subrayan que el proyecto no solo suma superficie corporativa, sino que también apunta a consolidar un modelo urbano integral. En esa línea, Jorge Cruces, CIO de Grupo IRSA, afirmó que “el proyecto representa un paso más en la evolución del Polo DOT como un ecosistema urbano de usos mixtos, pensado para generar una comunidad dinámica donde las personas puedan vivir, trabajar, resolver su día a día con una propuesta completa de compras, servicios y entretenimiento, y disfrutar tiempo libre con amigos. Nuestro foco siempre está puesto en animarnos a innovar sobre las tendencias del mercado, diseñando entornos que acompañan nuevas formas de habitar la ciudad. Cada espacio se concibe como parte de una propuesta flexible e integrada, pensada para generar encuentros y nuevas experiencias”.

Inversión estratégica El nuevo edificio forma parte del proyecto de inversiones de Mercado Libre y su plan de expansión que contempla la necesidad de adaptar sus espacios físicos a un esquema laboral híbrido. Actualmente, los empleados de la compañía cumplen entre un 20% y un 40% de presencialidad en oficinas, un porcentaje inferior al promedio del mercado.