Llega el CyberMonday 2025: las mejores ofertas, descuentos y todas las sorpresas del evento

El CyberMonday 2025 se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre, y promete ser una edición renovada del clásico evento de descuentos organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Este año, la propuesta apunta a reactivar el consumo con rebajas promedio del 30 % en una amplia variedad de productos y servicios.

Más de 900 empresas participarán en esta edición, con expectativas de multiplicar entre tres y cinco veces sus ventas habituales durante los tres días de ofertas.

En las ediciones anteriores, el nivel de descuentos promedio se ubicó cerca del 30 % , aunque con diferencias según el sector: en tecnología, alrededor del 25 %; en muebles, cerca del 32 %; y en productos de cuidado personal, cerca del 36 %.

Para esta edición, la CACE incorporará herramientas diseñadas para mejorar la navegación y la búsqueda de ofertas.

Entre ellas se destaca la nueva sección “Al toque”, que permitirá a los usuarios filtrar por categorías, comparar precios, ver promociones en tiempo real y acceder a envíos gratuitos.

Además, se lanzará “Cybot”, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que ayudará a los consumidores a encontrar productos, marcas y descuentos de acuerdo con sus intereses.

También habrá más de 15.000 “MegaOfertas”, junto con filtros avanzados para buscar cuotas sin interés, promociones 2x1, colores o talles específicos.

CyberMonday2021 El cybermonday llegó para quedarse y se celebra en noviembre.

El boom de las compras por internet

El comercio online argentino sigue mostrando un fuerte crecimiento. Durante 2025, el 13 % de los usuarios realizó su primera compra digital, mientras que el 72 % compró al menos una vez en los últimos seis meses.

La facturación del sector superó los 15,3 billones de pesos en el primer semestre del año, lo que representa un aumento del 79 % en comparación con el mismo período de 2024.

Para aprovechar mejor las ofertas, recomiendan:

Comparar precios antes de comprar para confirmar que las rebajas sean reales.

Revisar las condiciones de envío y devolución antes de concretar la compra.

Evaluar las opciones de financiación en cuotas , que siguen siendo clave para muchos compradores.

Utilizar los filtros y alertas del sitio oficial para no perder las mejores oportunidades.

El CyberMonday 2025 se presenta como una oportunidad para impulsar las ventas online y para que los consumidores encuentren ofertas genuinas y convenientes, aprovechando las nuevas herramientas digitales que buscan hacer del evento una experiencia más ágil, segura y atractiva.