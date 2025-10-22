El comercio electrónico ya representa el 25% de las ventas totales en el país

A pocos días del inicio del CyberMonday 2025 —que se realizará el 3, 4 y 5 de noviembre—, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ( CACE ) presentó nuevos datos que confirman el peso creciente del canal digital en el consumo nacional. Según el último estudio MIDTerm , el comercio electrónico ya representa el 25% del total de ventas de las empresas omnicanal del país.

El dato marca un salto significativo frente a 2024, cuando las ventas online explicaban el 18% del total. “Hay un crecimiento sostenido en la participación de las empresas dentro del ecommerce. En solo un año, el canal online pasó de ser un complemento a constituirse en un pilar fundamental de las ventas”, destacó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE .

El fenómeno se refleja también en el comportamiento de los consumidores: durante 2025, el 13% de los argentinos realizó su primera compra digital, evidenciando una adopción masiva y continua del comercio electrónico.

Durante el primer semestre del año, el ecommerce argentino facturó $15,3 billones, un incremento interanual del 79%, impulsado por 149,5 millones de órdenes de compra (+46%) y un ticket promedio de $102.449. En este contexto, el CyberMonday se perfila nuevamente como un evento clave para el consumo digital y las ventas empresariales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 41% de las entregas se realiza en menos de 24 horas, mientras que el 80% de las compras con tarjeta de crédito se efectúa en cuotas, una ventaja que sostiene el dinamismo del sector y la confianza del público.

“Durante CyberMonday, el volumen de ventas se multiplica entre tres y cinco veces. En apenas tres días se concentran entre nueve y quince días de ventas habituales”, explicó Sambucetti. Según la CACE, el 46% de las empresas participantes serán pymes, que encuentran en el evento una oportunidad para competir en igualdad de condiciones con grandes marcas, captar nuevos clientes y fomentar la recompra a través de estrategias digitales.

Se viene el CyberMonday

La edición 2025 del CyberMonday incorporará nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios. Entre ellas, la sección “Al toque”, que permitirá personalizar la navegación y acceder a promociones en vivo, y Cybot, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que ayudará a encontrar productos y comparar precios en el sitio oficial www.cybermonday.com.ar.

Además, el evento contará con más de 15.000 “MegaOfertas”, rankings de productos más clickeados, beneficios bancarios, filtros por cuotas, talles o colores, y promociones especiales como las “MegaOfertas Bomba” y “Noche Bomba”.

“CyberMonday se transformó en un verdadero multiplicador de ventas. Es un punto de encuentro entre consumidores y marcas que fortalece todo el ecosistema digital del país”, aseguró Sambucetti.