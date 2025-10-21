CyberMonday 2025: fechas, ofertas y novedades del evento de compras online

El CyberMonday de este año traerá muchas novedades en cuanto a los descuentos y ofertas para aprovechar online.

El CyberMonday 2025, uno de los eventos más esperados del comercio electrónico en Argentina, se realizará los días 3, 4 y 5 de noviembre. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), busca impulsar el consumo y ofrecer importantes descuentos en productos y servicios de todo tipo, desde tecnología hasta moda, viajes y hogar.

El objetivo principal de esta nueva edición es reactivar las ventas en un contexto de consumo moderado, y al mismo tiempo potenciar el volumen de transacciones de los comercios participantes. Se estima que, durante los tres días de promociones, las empresas podrían multiplicar entre tres y cinco veces sus ventas habituales.

Descuentos y rubros destacados en el CyberMonday 2025 Si bien los porcentajes exactos de rebaja aún no se anunciaron oficialmente, se espera que sean similares a los registrados en el último Hot Sale. En esa oportunidad, los descuentos promediaron el 30 %, con variaciones según el rubro:

Electrodomésticos: alrededor del 25 %.

Muebles y decoración: cerca del 32 %.

Salud y belleza: hasta un 36 %. Para este año, se anticipa una fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, que representan casi la mitad de los comercios adheridos al evento, consolidando así el crecimiento del ecosistema pyme dentro del comercio electrónico argentino.

Las compras en línea aumentarán en el CyberMonday, no podes perderte las ofertas y oportunidades que trae Foto: Archivo MDZ Las compras en línea aumentarán en el CyberMonday, no podes perderte las ofertas y oportunidades que trae Foto: Archivo MDZ Novedades del CyberMonday 2025 El evento incorporará herramientas nuevas para mejorar la experiencia de compra: