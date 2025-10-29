La Noche de las Heladerías 2025 ya tiene fecha y estas son las mejores promociones

La tradicional Noche de las Heladerías vuelve este año con una nueva edición que se celebrará el jueves 13 de noviembre de 2025, desde las 19:00 horas. El evento forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 13 y el 16 de noviembre, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados.

Si bien aún no se difundieron todos los detalles oficiales, se espera que la mayoría de las heladerías participantes repitan las promociones más esperadas, como el 2x1 en cuartos de kilo, descuentos en potes y cucuruchos, y degustaciones gratuitas.

También se prevé la presentación de nuevos sabores de temporada, shows en vivo, sorteos y actividades temáticas para toda la familia.

La iniciativa busca no solo ofrecer una noche de disfrute para el público, sino también destacar la calidad del helado artesanal argentino, elaborado con materias primas naturales y recetas tradicionales que lo diferencian del producto industrial.

Cada año, miles de personas se acercan a las heladerías adheridas en todo el país para participar de esta celebración, que marca el inicio de la temporada alta del helado artesanal. En muchos locales, las filas suelen extenderse por cuadras, y los maestros heladeros aprovechan la ocasión para compartir con el público su trabajo y pasión por este oficio.

Además, en ediciones anteriores, el evento incluyó acciones solidarias destinadas a colaborar con comedores, hospitales y organizaciones sociales, reafirmando su compromiso con la comunidad.

AFADHYA anticipó que la edición 2025 será una de las más grandes de los últimos años, con la participación de centenares de heladerías de distintas provincias. La entidad también adelantó que habrá campañas en redes sociales y actividades interactivas para que los consumidores puedan seguir el evento en tiempo real.

La Noche de las Heladerías se consolidó como una de las fechas más queridas por los argentinos, uniendo a productores y clientes en una jornada que celebra el sabor, la creatividad y la tradición del helado artesanal.