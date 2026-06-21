Lionel Messi paseando por las calles de Chacras de Coria

Un fanático se disfrazó de Messi y pasea por las calles de Chacras de Coria sacándose fotos con la gente a la espera del partido de mañana.

El Lionel Messi de Chacras de Coria pasea por la plaza esperando el partido de mañana.

En la previa del segundo partido de Argentina en el Mundial 2026, un fanático salió a las calles de Chacras de Coria disfrazado como Lionel Messi, con una máscara gigante del capitán de la Selección, para matar la interminable espera antes del choque con Austria.

Lectores de Mdz contaron que el joven camina por la zona de la plaza de Chacras de Coria, sacándose fotos con quienes se acercan y arengando a una nueva victoria de la Albiceleste mañana frente a Austria desde las 14.

Lionel Messi paseando por Luján y sacándose fotos con los hinchas. Este fanático de la Selección espera ansioso, Copa del Mundo en mano, el segundo partido de la Selección, con la ilusión de una nueva jornada gloriosa del 10, quien viene de convertirle tres goles a Argelia en el primer compromiso.