Lionel Messi demandó a Temu y Walmart por usar su marca en productos falsificados

El astro de la Selección argentina presentó una denuncia en la Corte de Nueva York contra plataformas de comercio electrónico por apropiarse de su imagen de modo ilegal.

Lionel Messi presentó, a través de sus abogados, una denuncia de su empresa LMGM contra Temu y Walmart por usar de modo indebido su marca para falsificar productos y comercializarlos electrónicamente. La demanda se radicó en la Corte de Apelaciones de Nueva York contra las firmas bajo los cargos de evadir controles y ocultar la identidad en diferentes marketplaces.

La medida es especialmente contra los vendedores chinos que venden calzado, ropa y demás accesorios con la marca Messi sin la respectiva autorización.

Messi demanda a Temu y Walmart por falsificación de marca Según el escrito, los vendedores ofrecen ropa deportiva, calzado, accesorios, equipamiento atlético, bolsos, electrónica y otros artículos de estilo de vida con el logo de Messi —una marca registrada en Estados Unidos desde abril de 2016— sin contar con autorización ni licencia del jugador o su empresa.

Para captar clientes, los sitios utilizan técnicas de posicionamiento en buscadores (SEO) y campañas en redes sociales que redirigen a los consumidores hacia sus tiendas, deliberadamente diseñadas para parecer canales oficiales de venta o distribuidores autorizados.

La demanda describe una operación sofisticada donde los vendedores operan bajo múltiples nombres ficticios y direcciones falsas, registran nuevas cuentas en cuanto son dados de baja de las plataformas y mantienen cuentas bancarias en el exterior para dificultar el rastreo de los fondos.