Lavado de activos: la UCA lanza un programa ejecutivo en medio de nuevos riesgos y presión internacional

La propuesta comenzará el 14 de abril y apunta a formar expertos ante los desafíos del sistema financiero y la prevención del lavado activos.

En un contexto de mayor presión internacional —con el seguimiento del GAFI sobre debilidades del sistema argentino— y cambios en la conducción de la UIF, la prevención de lavado de activos atraviesa una etapa clave de transformación. A este escenario se suma la irrupción de nuevas tecnologías dentro del sistema financiero.

“La innovación tecnológica está redefiniendo el sistema financiero global, con nuevos participantes, nuevas infraestructuras y también nuevos riesgos que obligan a repensar los enfoques regulatorios”, sostuvo Agustín Pesce, ex director del BCRA. Herramientas como blockchain, los pagos digitales cross-border y el crecimiento del ecosistema Fintech, desafían los modelos tradicionales de compliance.

uca1 La Escuela de Negocios de la UA, lanzo el programa de prevención de lavado de activos. Gentileza. Frente a este panorama, crece la necesidad de formación especializada, para entender los nuevos riesgos y las nuevas tendencias regulatorias. En este marco, la Escuela de Negocios de la UCA lanzó la 9ª edición de su Programa Ejecutivo en Prevención de Lavado de Activos, dirigido por Agustín Pesce.