Golpe a la estructura de un peligroso jefe narco: multiples allanamientos en Ciudad, Guaymallén y Almafuerte

Una investigación por presunto lavado de activos derivó este jueves en un amplio despliegue policial que incluyó 25 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Mendoza , entre ellos Ciudad, el barrio Grilli de Guaymallén y el Complejo Penitenciario Almafuerte, en Cacheuta .

Las medidas estuvieron orientadas al secuestro de teléfonos celulares , documentación y otros elementos de interés para una causa que tiene en el centro de la escena a Pedro Esteban Morales Anisco , alias " El Piter ", uno de los internos con mayor poder dentro del sistema penitenciario provincial y señalado como presunto líder de una estructura vinculada al narcotráfico.

Los allanamientos se realizaron en Guaymallén, algunos en Ciudad y Almafuerte por una causa de lavado de activos. Foto: Gentileza

Los procedimientos fueron coordinados entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y las fuerzas de seguridad provinciales, en el marco de una pesquisa que busca reconstruir el circuito financiero generado por la presunta comercialización de estupefacientes dentro y fuera de la cárcel.

Según informaron las autoridades, durante los operativos se secuestraron elementos considerados clave para avanzar en la causa, que apunta a determinar el destino y la administración de importantes sumas de dinero que habrían sido obtenidas a través de actividades ilícitas.

WAL_8453 Durante los procedimientos se buscavba dar con buscar documentación y dispositivos que permitan seguir avanzando en la investigación. Foto: Gentileza

De acuerdo con los investigadores, la pesquisa se enfoca en una presunta asociación integrada por personas privadas de libertad y colaboradores externos, que habría movilizado cientos de millones de pesos mediante billeteras virtuales y otras herramientas financieras. En ese contexto, Morales Anisco aparece como uno de los principales investigados debido a su presunta participación en maniobras relacionadas con el narcotráfico intramuros y el posterior aprovechamiento económico de esas actividades.

Las medidas judiciales no tuvieron como objetivo la detención de personas, sino la obtención de pruebas que permitan robustecer el expediente por lavado de activos. El propio Morales Anisco ya registra una condena vinculada a una causa originada tras requisas realizadas en Almafuerte, donde se secuestró cocaína que posteriormente le fue atribuida por la Justicia.

WAL_8497 Los procedimientos se realizaron en una investigación por lavado de activos que involucra a Pedro Anisco Morales, alias El Piter. Foto: Gentileza

Quién es Pedro Morales Anisco, alias “El Piter”

Pedro Esteban Morales Anisco, conocido en el ambiente delictivo como “El Piter”, es un interno de 30 años alojado en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte, en Cacheuta, y está señalado por los investigadores como uno de los jefes de pabellón con mayor poder e influencia dentro de la cárcel mendocina.

Desde 2024 se encuentra bajo la lupa de la Justicia Federal, acusado de liderar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes tanto dentro como fuera del penal, estructura que, según las pesquisas, operaba a través de una red de colaboradores y presuntos “soldaditos” encargados de ejecutar distintas maniobras delictivas.

portada-morales-anisco Pedro Esteban Morales Anisco, alias el Piter. MDZ.

La figura de Morales Anisco cobró aún mayor relevancia este año luego de que fuera imputado como autor intelectual del ataque armado que dejó gravemente herida a una niña de 11 años en Godoy Cruz. En esa causa fue acusado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y agravado por la participación de un menor de edad, ya que el presunto autor material de los disparos fue un adolescente de 17 años detenido durante un operativo policial realizado en el barrio Pablo VI.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el poder que Morales Anisco habría construido dentro de Almafuerte no sólo estaría vinculado al narcotráfico, sino también a la capacidad de ordenar represalias y ataques armados desde prisión contra personas con las que mantenía conflictos o disputas.

La causa por la niña baleada en Godoy Cruz

La imputación más grave que enfrenta actualmente tiene origen en el ataque ocurrido el 21 de marzo pasado en el barrio Los Cerrillos, en el oeste de Godoy Cruz, que dejó en grave estado a la menor de 11 años.

La principal teoría de la investigación sostiene que el verdadero objetivo de esa agresión era una venganza contra Marcelo José Agüero Delclaux, alias “El Tapón”, padre de la menor herida a quien apuntaban por una presunta traición hacia Pedro Esteban Morales Anisco, alias el Piter, sindicado como líder de una organización dedicada a la venta de drogas dentro y fuera de la cárcel de Cacheuta.

Las averiguaciones indican que Morales Anisco le habría exigido a Agüero Delclaux asumir la responsabilidad por estupefacientes que fueron secuestrados durante procedimientos realizados en Almafuerte. La finalidad, según la investigación, era evitar una eventual condena que derivara en el traslado de “El Piter” a una cárcel federal, escenario que le haría perder la influencia que acumuló dentro del penal de Cacheuta.

Sin embargo, Agüero Delclaux se habría negado a asumir esa responsabilidad. A partir de entonces comenzaron amenazas dirigidas a él y a su entorno familiar, situación que derivó en una escalada de violencia.

marcelo-y-yamila-aguero-delclaux-padre-y-tio-la-nina-baleada-respectivamente-quienes-fueron-blancos-amenazas-previas-al-hecho Marcelo y Yamila Agüero Delclaux, padre y tía de la niña baleada, respectivamente. MDZ.

El primer episodio ocurrió el 15 de marzo, cuando un sujeto efectuó entre seis y ocho disparos contra la vivienda de Yamila Vanesa Agüero Delclaux, hermana de “El Tapón”, ubicada sobre calle Renato Della Santa al 1500, en las inmediaciones del Hipódromo de Mendoza. Aunque no hubo heridos, los proyectiles impactaron contra el portón de la propiedad, la pared de una vivienda vecina, el cartel de un taller mecánico y un poste de alumbrado público.

Seis días después se produjo el hecho más grave. Un sospechoso llegó hasta la casa donde residían la expareja de Agüero Delclaux y los hijos que tenían en común. Cuando la niña de 11 años abrió la puerta, fue sorprendida por una ráfaga de disparos que le provocó cuatro heridas de bala: dos en la pierna izquierda, una en la pierna derecha y otra en la mano izquierda.

La menor fue encontrada gravemente herida por su madre y trasladada inicialmente al Hospital Lencinas. Debido a la gravedad de las lesiones, luego fue derivada al Hospital Notti, donde permaneció internada hasta evolucionar favorablemente.

barrio-pablo-vi El adolescente sospechado por el caso de la niña baleada en Godoy Cruz fue detenido en el barrio Pablo VI. Alf Ponce Mercado / Archivo MDZ

La investigación avanzó semanas después con la detención de un adolescente de 17 años, domiciliado en el Barrio Juan Pablo VI y sindicado como autor material del ataque. La principal hipótesis es que, el menor actuó cómo sicario en el ataque que habría sido ordenado desde el interior del Complejo Penitenciario N 3 Almafuerte, donde se encontraba alojado el padre de la niña de 11 años.

Tras la captura, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta imputó al menor por dos hechos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa

Sospechas por otros ataques armados

La causa de la niña baleada también abrió otra línea investigativa sobre una serie de balaceras ocurridas durante marzo y que presentan características similares.

Los detectives sostienen que Morales Anisco podría haber recurrido a presuntos “sicarios” o integrantes de su estructura para ejecutar distintos ataques contra personas con las que mantenía conflictos personales o criminales.

Primer episodio

Uno de esos episodios ocurrió el 12 de marzo en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Cerca de las 23, un hombre de 27 años se encontraba junto a su familia cuando un sujeto abrió fuego contra su vivienda y luego escapó en un Fiat Cronos blanco que lo aguardaba a pocos metros.

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En la escena, Policía Científica secuestró vainas servidas calibre 9 milímetros con inscripción LUGER CBC, además de proyectiles y fragmentos de encamisado. Cámaras de seguridad registraron la llegada del agresor, quien descendió del vehículo, caminó hacia la vivienda y posteriormente huyó corriendo tras efectuar los disparos.

Segundo episodio

El segundo hecho ocurrió durante la madrugada del 16 de marzo en una vivienda del loteo Jofré, en Los Corralitos, Guaymallén. Una mujer de 48 años y su pareja se encontraban dentro de la propiedad cuando comenzaron a escuchar múltiples detonaciones que impactaban contra la casa.

Las víctimas se arrojaron al piso para protegerse mientras la balacera continuaba. Posteriormente, los peritos levantaron 12 vainas calibre 9 milímetros y constataron daños tanto en la vivienda como en un vehículo estacionado dentro del predio. Las cámaras de seguridad permitieron identificar un Volkswagen Suran utilizado por los atacantes.

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La investigación tomó especial relevancia cuando se determinó que la propietaria de la vivienda era la madre de Eduardo Olivera Castillo, alias “Fatmagul”, un conocido delincuente condenado a 27 años de prisión por el asesinato de la adolescente Micaela Marinelli durante un enfrentamiento entre bandas ocurrido en Las Heras en 2016.

Durante su declaración, la mujer apuntó directamente contra Morales Anisco como la persona que habría ordenado el ataque. Según relató, el conflicto se originó por una disputa sentimental: “El Piter” habría iniciado una relación con la pareja de Olivera Castillo, generando amenazas previas entre ambos internos, quienes lideraban sectores diferentes dentro de Almafuerte.

Las pesquisas además revelaron posibles vínculos entre los ejecutores materiales de esas agresiones y la banda de los Corbera, organización criminal con presencia en Guaymallén de la que Morales Anisco habría formado parte años atrás y que, según los investigadores, podría integrar actualmente su red de influencia.

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A su vez, los investigadores detectaron conflictos previos entre Beltrán y la víctima del ataque ocurrido en calle Canadá, quien había sido su expareja, circunstancia que también colocó a Morales Anisco bajo sospecha en ese expediente.

Como elemento de especial relevancia, los peritajes balísticos determinaron que la pistola calibre 9 milímetros utilizada para atacar a la niña de 11 años fue la misma empleada en el tiroteo registrado en Rodeo de la Cruz, un hallazgo que reforzó la hipótesis de una estructura organizada detrás de los distintos hechos.