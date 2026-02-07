Las joyas escondidas del Parque San Martín: jaula de leones, chalets y una hostería

El Parque San Martín tiene lugares icónicos como los portones que le dan el marco a la avenida Libertador, la rotonda de los Continentes -una de las favoritas de los turistas para tomarse fotos-, el museo Cornelio Moyano y el lago, por nombrar algunos.

En las casi 400 hectáreas que abarca el pulmón verde -entre Boulogne Sur Mer, el Cerro de la Gloria, Lencinas y San Francisco de Asís-, existen rincones que tuvieron su esplendor hace décadas y hoy están en malas condiciones edilicias y abandono.

En total, son doce los espacios que el Gobierno puso a disposición de los privados para licitar. Sin embargo, no todos tienen el mismo potencial y la historia arquitectónica.

En el ingreso por Libertador hacia sur está el edificio en el que hoy se emplazan las oficinas de Recursos Renovables. La construcción de dos pisos es un chalet estilo inglés. No se puede demoler y está disponible para recuperar. Está rodeado de árboles y parque, muchas personas se reúnen en la zona a descansar y tomar mate.

El edificio de Recursos Renovables es un chalet inglés.

Saliendo de la rotonda de los Caballitos de Marly, tomando hacia el sur por la calle Los Plátanos está el edificio donde ahora funciona la oficina de Biodiversidad y Ecoparque. La construcción con techo a dos agua y amplias galerías ocupa 470 metros cuadrados cubiertos. Está permitido demoler solo las partes que se construyeron en la ampliación, pero el privado que explote el lugar deberá mantener el edificio original porque es de alto valor patrimonial.

El edificio de la Dirección de Parques está cerca de la rotonda de los Caballitos de Marly.

Los restos del primer zoológico

Las primeras instalaciones del zoológico de Mendoza estaban frente a la escuela hogar en la calle Carlos Thays. De esa construcción solo queda en pie lo que funcionaban como jaulas de los leones. El edificio conocido en su momento como pabellón egipcio es de piedra y tiene arcos de medio punto. En el subsuelo están las leoneras. En los alrededores hay una laguna de 2.000 metros cuadrados con árboles y un puente con barandas de madera.

Este edificio formó parte del primer zoológico de Mendoza.

Actualmente, la construcción está cerrada con tela metálica y sirve como lugar de guardado de viejos carteles y algunas máquinas de la empresa de mantenimiento del Parque San Martín.

La laguna de 2.000 metros cuadradados.

El teatro Pulgarcito

El teatro Pulgarcito se construyó en la década del ´40 en el espacio funcionaba la fosa de los osos del primer zoológico de Mendoza frente a la rotonda de la calesita. El lugar tiene capacidad para 1.000 personas, las gradas son de madera y está rodeado de árboles.

Parque General San Martin Licitacion PULGARCITO (12) Marcos Garcia / MDZ

A lo largo de la décadas recorrió momentos de esplendor y abandono. En el último tiempo el Colectivo de Artistas Escénicos, a través de la Asociación de Argentina de Actores recuperó el espacio con apoyo del Ministerio de Cultura y se hicieron presentaciones los fines de semana.

Parque General San Martin Licitacion PULGARCITO (13) El teatro Pulgarcito necesita mantenimiento. Marcos Garcia / MDZ

La hostería del cerro

Se trata de un chalet al que actualmente no se puede acceder porque está en el interior del Ecoparque. Aunque no se conoce a ciencia cierta la fecha de construcción, se sabe que tenía como finalidad ser la casa de veraneo del gobernador pero nunca cumplió este propósito. En 1942 se firmó el primer contrato para explotar el lugar como hostería, un año después de que abrió sus puertas el zoológico en la ladera del Cerro de la Gloria.

El chalet funcionó hasta 1946 como hostería y salón de té. Después se trasladaron al edificio las oficinas de la administración del zoológico. Actualmente, está en mal estado de conservación con daños estructurales graves pero no se puede demoler por su valor patrimonial. Este espacio requiere una restauración completa que contemple el paisajismo histórico, la glorieta y la fuente.

La hostería del Cerro de la Gloria en 1942.

Edificios cerca del lago

Por la calle Las Tipas, entre el lago y Boulogne Sur Mer hay dos edificios que están disponibles para licitar: la Calesita y Cuba. El primero está entre el Mendoza Tenis Club y el Club Independiente Rivadavia. Tiene 120 metros cuadrados cubiertos y está en mal estado. El edificio es irrecuperable por lo que el Gobierno plantea demoler la construcción en función urbanística de Boulogne Sur Mer ya que está frente a las modernas torres del lado este.

El edificio la Calesita está en la calle Las Tipas.

En la misma zona está el edificio Cuba en el Prado Italiano. La construcción data de 1954 cuando se montó en el Parque San Martín la Feria de Américas, una exposición de arquitectura efímera en la que expusieron varias provincias, organismos estatales, agrupaciones industriales y países invitados como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

En 30 hectáreas se montaron 100 construcciones: pabellones, puestos, servicios públicos y la gran Torre Alegórica con un sistema de sincronización de luces y de música compuesta por Mauricio Kagel. El único edificio que queda en pie es el stand del Ministerio de Obras Públicas en el que años más tarde funcionó un boliche al que le debe su nombre: Cuba.