Las impresionantes fotos del cielo de Mendoza que llegaron a la NASA

La belleza de Mendoza nuevamente volvió a ser noticia en el plano internacional. En esta ocasión, fueron sus cielos, que fueron captados en fotos que llegaron a un programa de divulgación de la NASA y que prometen posicionar a la provincia como destino de astroturismo y observación.

En concreto estamos hablando de impactantes imágenes del sur mendocino que fueron publicadas en el instagram de APOD (Astronomy Picture of the Day), un prestigioso programa que la NASA tiene en conjunto con la Universidad Tecnológica de Míchigan (MTU). Cabe destacar que se trata de la iniciativa de divulgación más importante que tiene la agencia espacial.

Según informaron fuentes oficiales, los registros fotográficos fueron tomados en distintos sectores del Área Natural Protegida La Payunia, en el departamento de Malargüe. Una de las impactantes imágenes muestra escenas de la Vía Láctea sobre los imponentes Castillos de Pincheira, así como también se puede ver el Payén Liso y otros sectores de la zona. También se puede ver en su esplendor las nubes magallánicas, dos galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea.

La Payunia fue el escenario donde se tomaron las fotografías que llegaron a la NASA.

Los paisajes mendocinos también se engalanan para lucir debajo de la Cruz del Sur o de algún cometa que pudo ser captado por el ojo del astrofotógrafo argentino Lucas D’Ortone, autor de todas las fotografías que fueron publicadas en el instagram de APOD.

Cabe destacar que D’Ortone aclaró que las imágenes “fueron seleccionadas y publicadas en el Instagram oficial de APOD”, aunque todavía no fueron publicadas como Astronomy Picture of the Day en el sitio oficial del programa.

Nubes magallanicas vistas desde Malargue El cielo de Mendoza maravilló al mundo Lucas D'Ortone

Qué es APOD

APOD, denominado así por sus siglas en inglés (Astronomy Picture of the Day), es un programa de divulgación científica creada en 1995 por la NASA. La iniciativa, que cuenta con reconocimiento internacional por publicar de manera periódica imágenes astronómicas acompañadas por explicaciones científicas.

Quién es Lucas D’Ortone, el astrofotógrafo argentino que capturó los cielos de Mendoza

Lucas D’Ortone nació en Mar del Plata y cuenta con una basta trayectoria en la materia. En ese sentido, en su haber cuenta con más de 15 años de planificación, captura y procesamiento de imágenes astronómicas.

En paralelo a su trabajo registrando los cielos de distintas partes del mundo, se dedica a brindar talleres presenciales y virtuales destinados a compartir sus conocimientos sobre la planificación, captura y procesamiento de imágenes.