MDZ Sociales, estreno y famosos: mirá la galería de fotos y los looks de una noche diferente

Descubrí qué famosos estuvieron en el estreno de la obra de Bebé Reno en Buenos Aires, y cuáles fueron sus looks. Las fotos en la nota.

La adaptación teatral de la obra Bebé Reno, estuvo colmada de famosos en su noche inaugural. basada en el fenómeno internacional creado por Richard Gadd, debutó en Buenos Aires con una puesta intensa y atrapante dirigida por Luis "Indio" Romero en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, donde logró conmover al público desde el primer momento.

Fue precisamente allí donde la actriz Minerva Casero llegó a ver a Nazareno Casero, el protagonista de la noche, luciendo un look de quiet streetwear, mientras él se plantó con una bermuda de pana color mostaza que tenía más personalidad que la mitad de las personas que circulaban por la zona.

Minerva eligió un beanie negro que le sentaba como anillo al dedo, y sobre su cuerpo armó capas que jugaban con las texturas de una manera tan natural que parecía que se había vestido sin pensarlo, aunque todos sabemos que ese tipo de naturalidad es el resultado exacto de haber pensado cada detalle con la suficiente tranquilidad como para que no se note el esfuerzo, con una bufanda gris de tejido grueso sobre un abrigo negro y otro abrigo de lana que asomaba por debajo como quien no quiere la cosa, junto con unos vaqueros Oxford de lavado clásico que le dieron a la silueta una verticalidad relajada. En los pies, lució unos botines negros de punta fina que fueron la única concesión a algo más pulido.

Nazareno, por su parte, llegó con una propuesta que dividía aguas desde el primer vistazo y eso es exactamente lo mejor que le puede pasar a un look en una noche de estreno, por lo que él se puso una cazadora negra con capucha de camuflaje que asomaba por el cuello, una pieza técnica con un parche en la manga que le daba ese aire de utilidad práctica que tanto se lleva ahora en el streetwear.

La verdadera estrella de su noche fueron unas bermudas de color mostaza con estampado, una combinación que solo funciona si quien la lleva tiene la espalda para sostenerla y Nazareno la tuvo sobrada, con sus tatuajes visibles en las pantorrillas, las cuales se fundían con la estética del conjunto como si siempre hubieran sido parte del plan, cerrando con unas zapatillas negras robustas que anclaban todo en el territorio urbano.