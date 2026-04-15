Las expensas ceden levemente en marzo, pero persisten presiones estructurales

Las expensas en edificios residenciales mostraron en marzo una leve desaceleración, en un contexto económico donde los precios siguen siendo una de las principales variables de atención para los argentinos.

Según un relevamiento de Octopus Proptech, el valor promedio de las expensas en Argentina se ubicó en $259.718, con una baja mensual del 0,24%. Se trata de un movimiento marginal, pero significativo en un rubro caracterizado por su rigidez.

El dato cobra especial relevancia al contrastarse con la dinámica inflacionaria. Este martes se conoció el índice de inflación de marzo, que sorprendió al ubicarse por encima de lo esperado, reforzando la idea de que, aunque algunos costos logren estabilizarse en el corto plazo, las presiones macroeconómicas siguen presentes.

En perspectiva, las expensas acumularon un aumento del 37,97% a lo largo de 2025, mientras que en lo que va de 2026 el incremento es del 2,14%, lo que sugiere una moderación en la velocidad de ajuste respecto del año anterior.

Sin embargo, la composición del gasto muestra por qué es difícil esperar reducciones sostenidas.

Más del 75% del total se concentra en cuatro rubros:

Sueldos y cargas sociales ($63.528)

Abonos de servicios ($43.405)

Mantenimiento de partes comunes ($40.578)

Servicios públicos ($34.030).

Se trata de costos estructurales, con ajustes periódicos y alta dependencia de variables macroeconómicas.

“El dato de la leve baja mensual es relevante, pero la estructura de costos sigue muy concentrada en rubros difíciles de ajustar en el corto plazo”, explicó Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech. “Salarios, servicios y mantenimiento están atados a dinámicas que exceden a los consorcios”, agregó.

El informe también detalla otros componentes como reparaciones en unidades funcionales ($17.848), gastos de administración ($15.276), seguros ($7.498) y otros gastos ($7.370), que completan la estructura.

En este escenario, la aparente estabilidad de las expensas convive con un contexto inflacionario todavía incierto. La combinación plantea un desafío para administradores y consorcistas: gestionar costos que, aun con pausas momentáneas, siguen sujetos a una inercia difícil de quebrar.