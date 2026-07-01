Las ART cumplen 30 años: el balance del sistema laboral argentino

Las ART cumplen hoy 30 años desde la puesta en marcha operativa del sistema creado por la Ley N°24.557, que comenzó a regir el 1° de julio de 1996. La entidad, única cámara de ART de la Argentina, presentó un balance sobre la evolución del régimen, su situación actual y los temas que forman parte de la agenda para los próximos años.

Según detallaron desde la Unión de ART, el sistema alcanzó una escala nacional de cobertura. En marzo de 2026 había 10.116.346 trabajadores cubiertos y 984.973 empleadores incorporados. En el promedio anual de 2025, la cobertura llegó a 10.217.395 trabajadores. El informe también consigna que, durante 2025, se notificaron 536.140 casos globales y 358.573 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin contar accidentes in itinere.

UART sostiene que, en tres décadas, el funcionamiento del sistema permitió salvar 20.000 vidas, evitar 5,1 millones de accidentes y brindar más de 14 millones de prestaciones asistenciales y de seguimiento por año. Esas prestaciones incluyen atención médica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, pagos dinerarios y acompañamiento administrativo.

La creación del régimen modificó el esquema previo a 1996, caracterizado por una cobertura fragmentada y por respuestas que dependían de la obra social, el hospital público, la capacidad económica del empleador o un juicio. El documento señala que ese modelo generaba demoras en la reparación, costos elevados y pocos incentivos para prevenir siniestros en los lugares de trabajo.

La Ley N°24.557 definió cuatro objetivos: reducir la siniestralidad a través de la prevención, reparar daños derivados de accidentes laborales y enfermedades profesionales, promover la recalificación y recolocación de trabajadores damnificados, y fomentar la negociación colectiva para mejorar medidas preventivas. El diseño estableció roles para el Estado, los empleadores, los trabajadores y las ART.

Organismos y comisiones médicas clave

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo fue concebida como autoridad de aplicación en materia regulatoria, de prevención y prestaciones. La Superintendencia de Seguros de la Nación asumió funciones sobre aspectos económicos y financieros. Las Comisiones Médicas quedaron como ámbito técnico para resolver controversias sobre contingencias, incapacidades y prestaciones.

El balance repasa hitos normativos del sistema. Entre ellos menciona el Decreto N°839/98, que actualizó topes indemnizatorios; el Decreto N°1278/00, que amplió prestaciones e incorporó enfermedades no listadas bajo condiciones específicas; el Decreto N°1694/09, que eliminó topes y actualizó montos mediante RIPTE; la Ley N°26.773, que reformó prestaciones; la cobertura para trabajadores de casas particulares desde 2014; y la Ley N° 27.348, que fortaleció la instancia de Comisiones Médicas como paso administrativo previo, obligatorio y excluyente.

El informe indica que la prevención pasó a integrarse con datos, planes de acción y seguimiento. También destaca que el sistema brinda atención médica sin límite predeterminado de gasto hasta el alta, prestaciones por incapacidad laboral temporaria, indemnizaciones por incapacidad permanente, recalificación profesional y cobertura por fallecimiento.

En materia de desempeño, UART cita un índice de incidencia de 32,5 casos con baja cada 1.000 trabajadores cubiertos en 2025. También informa 320 fallecimientos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en ese año. La entidad plantea que las estadísticas de cobertura, financiamiento, accidentabilidad y litigiosidad publicadas por la SRT permiten monitorear sectores, detectar desvíos y diseñar políticas con base en evidencia.

El desafío de los juicios y su impacto

El principal desafío señalado por la cámara es la litigiosidad. De acuerdo con el dossier, la SRT informó 12.357 juicios notificados en marzo de 2026, cifra superior a la de marzo de 2025 y marzo de 2024. UART afirma que ese nivel de judicialización tensiona el financiamiento del sistema, afecta la previsibilidad y desvía recursos que podrían destinarse a prevención, innovación y reducción de costos.

La entidad ubica como prioridad cerrar la brecha entre el procedimiento administrativo y la instancia judicial. En ese punto, plantea la necesidad de fortalecer los Cuerpos Médicos Forenses o cuerpos de peritos médicos oficiales, con criterios uniformes, aplicación del Baremo y del Listado de Enfermedades Profesionales, y honorarios no vinculados al resultado del pleito.

La agenda futura que plantea UART se ordena en cuatro prioridades: reducir la litigiosidad evitable, ampliar la cobertura, profundizar la prevención basada en datos e innovar en salud laboral. El documento también menciona nuevos escenarios de riesgo asociados con digitalización, plataformas, teletrabajo, robotización, movilidad urbana, envejecimiento de la población activa y transición energética.