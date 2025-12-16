La Policía de la Ciudad cumple un año a cargo de la seguridad en el barrio 1.11.14

En este año, la Policía de la Ciudad detuvo a más de 800 personas en el barrio 1.11.14, con especial eje puesto en la lucha contra el narcomenudeo.

La Policía de la Ciudad cumplió un año a cargo de la prevención y la seguridad en el barrio 1.11.14, ubicado en el Bajo Flores, tras el retiro de las fuerzas federales que hasta entonces tenían el control del territorio. El cambio se concretó el 16 de diciembre de 2024 y abarcó una superficie aproximada de 12 kilómetros cuadrados, que incluye además los barrios Bonorino, Rivadavia I y II, Juan XXIII e Illia I y II.

Durante este período, la fuerza porteña realizó 910 intervenciones por distintos delitos, con un saldo de 845 personas detenidas o imputadas. De acuerdo con los registros oficiales, los procedimientos estuvieron vinculados principalmente a infracciones a la ley de drogas, hechos de lesiones, robos y hurtos, atentado y resistencia a la autoridad, desobediencia, pedidos de captura y encubrimiento.

La Policía de la Ciudad incautó más de 40.000 dosis de drogas Uno de los ejes centrales del operativo fue la lucha contra el narcomenudeo. En ese marco, se llevaron a cabo 293 procedimientos específicos que derivaron en 312 detenidos o imputados. Como resultado de esas acciones, se clausuraron diez búnkers de venta de estupefacientes y se incautaron 44.765 dosis de drogas, en su mayoría cocaína y pasta base, con un peso total de 12.700 gramos.

Para garantizar la cobertura integral del barrio 1.11.14, la Policía de la Ciudad desplegó 331 efectivos pertenecientes a la Unidad Táctica de Pacificación V, una de las siete divisiones de la Superintendencia Pacificación de Barrios, conocida como "La Barrial". Del total de agentes asignados, el 34 por ciento corresponde a personal femenino. La unidad cuenta con 16 móviles y aplica un modelo de policía de proximidad, con patrullas integradas por al menos cinco efectivos que recorren la zona durante las 24 horas.

Dos comisarias de los barrios vulnerables están conducidas por mujeres La Superintendencia Pacificación de Barrios está conformada por 1.500 efectivos y tiene presencia en el ciento por ciento de los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Su estructura incluye siete divisiones, cada una con una comisaría a cargo de la cobertura territorial, dos de ellas conducidas por mujeres. El despliegue operativo se realiza a través de Unidades Tácticas de Operación Barrial, con grupos de entre cinco y diez agentes.