La pesadilla de un mendocino en un registro del automotor

Compró una motocicleta hace un año, tiene el trámite de pedido de un duplicado de chapa patente finalizado, pero no la puede retirar. El permiso para circular le vence el 31 de abril.

Fila para ingresar con turnos a uno de los registros del automotor más concurrido de Mendoza, ubicado en calle Belgrano.

Un ciudadano denuncia que el registro del automotor no le permite retirar la documentación de un trámite ya terminado. Según detalla el hombre, los documentos que reclama son necesarios para poder circular en una motocicleta que compró el año pasado.

Muchas veces una simple compra, en vez de alegrías suele traer dolores de cabeza. Eso es lo que le sucede a Matías, que el año pasado adquirió una motocicleta, pero por trabas en el registro automotor hacen que viva una verdadera pesadilla.

En diálogo con MDZ, Matías relató que al momento de comprar el rodado, el dueño anterior "había perdido la patente". Ante esta situación, el vendedor solicitó una chapa nueva, la pagó "y nunca llegó por falta de chapas en el país".

Las trabas en el Registro del Automotor Con este panorama, Matías se quedó con el papel de dicho trámite y un permiso de circulación por 30 días, el cual debe ir renovando periódicamente. "Tengo que ir al registro sin turno otorgado por la web porque no hay hasta el 2028". Según detalló, debe presentarse en calle Belgrano al 661 a las 6 de la mañana y hacer fila en la vereda. "A las 8 sale una persona y reparte 10 números. Es por orden de llegada. He ido de Vistalba al centro unas 3 veces y quedo afuera de esos benditos números", expone.

La urgencia de Matías radica en que su permiso de circulación vence el 31 de abril. Lo que más lo alarma es que al intentar realizar el trámite via web, el sistema le indica que debe comunicarse con el registro para retirar la chapa, situación que no consigue resolver debido a los escasos números que dice que otorgan. Al consultarle a gestores, éstos le indicaron que se trata de un trámite personal, por lo que sólo lo puede realizar él. "Esto genera que quienes trabajamos tengamos que perder mañanas completas, gastar en estacionamiento, combustible y tiempo laboral, sin ninguna garantía de poder concretar el trámite", se lamentó.