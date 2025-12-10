La nueva jugada entre dos aerolíneas que conecta mejor a Mendoza con Colombia

La decisión de Aerolíneas Argentinas de profundizar su alianza con Avianca ya impacta de lleno en Mendoza y en otras provincias. Las dos compañías sellaron una nueva etapa de cooperación comercial que permite unir ciudades de Argentina y Colombia con un solo pasaje y un único proceso de check-in. El objetivo es sencillo: simplificar el viaje y reducir tiempos.

El nuevo esquema de códigos compartidos habilita a Avianca a ofrecer tickets desde Buenos Aires hacia una docena de destinos dentro del país. Entre ellos figuran plazas claves para el turismo y los negocios como Bariloche, la ciudad de Mendoza, Iguazú, Ushuaia, Salta, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Neuquén y Rosario.

Para Mendoza, el movimiento es estratégico. La provincia se afianza como puerta de entrada para visitantes colombianos y para turistas de otros mercados que utilizan la red de Avianca para llegar al Cono Sur. Como por ejemplo, un vuelo desde la ciudad de Bogotá a Mendoza de manera directa. Esto se traduce en más opciones para el turismo enológico y de naturaleza, mientras el sector empresario suma alternativas para conectar con otros polos productivos argentinos y colombianos.

La alianza también potencia a quienes inician su viaje en territorio argentino. Aerolíneas Argentinas podrá vender pasajes con conexión desde Bogotá hacia una red interna de ciudades colombianas que incluye Cartagena, la ciudad de Medellín, Cali, la isla de San Andrés, Santa Marta, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta. Así, los vuelos que unen a los dos países dejan de ser un simple enlace entre capitales y se convierten en corredores de turismo, comercio e intercambio cultural.

Junto con la ampliación del código compartido, las empresas extendieron un acuerdo interlínea que suma todavía más destinos a la ecuación. Del lado de Aerolíneas se incorporan 18 puntos en Argentina y Brasil, mientras que Avianca agrega 12 ciudades en Centro y Sudamérica a la red compartida. Todo queda sujeto a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de cada país, pero el mensaje es claro: más alternativas de viaje, más conectividad y una red integrada que recorta escalas y tiempos de conexión, según destacaron medios especializados como Hangar X.

Una apuesta regional del Grupo Abra y Aerolíneas Argentinas

El entendimiento se apoya en un memorando de entendimiento que las partes firmaron en octubre de 2023 entre el Grupo Abra —holding que controla a Avianca— y la aerolínea de bandera argentina. Desde entonces, los equipos de ambas compañías trabajan para ordenar la operación y avanzar hacia un esquema de complementariedad, más que de competencia directa, en varios destinos del continente.

Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas, remarcó que este paso fortalece la construcción de una red regional más sólida, con más alternativas para los pasajeros y una propuesta comercial más atractiva. Desde el Grupo Abra, el máximo ejecutivo Adrian Neuhauser valoró que la alianza acerca a Argentina y Colombia y suma competencia en la región, con la idea de que los clientes tengan más opciones a la hora de elegir cómo y por dónde volar.

En un contexto en el que las aerolíneas revisan sus rutas y cuidan cada dólar que invierten, este tipo de acuerdos muestra otro camino posible: cooperar para ampliar la oferta sin duplicar costos. Para Mendoza, y para el interior de ambos países, el resultado se traduce en algo bien concreto. Más asientos disponibles, más frecuencias y la posibilidad de llegar a destinos lejanos con un solo boleto y procesos más simples desde el primer mostrador hasta el destino final.