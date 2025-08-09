La nueva ingeniería que rompió los paradigmas: el 90% de sus estudiantes son mujeres

Una carrera innovadora en ingeniería desafía estereotipos de género y logra un cambio histórico: 9 de cada 10 estudiantes son mujeres.

Pionera en Argentina y en la región, se trata de una ingeniería pura y dura para formar profesionales que lideren la agenda Cleantech. Una ingeniería con propósito que atrajo una proporción inédita de estudiantes mujeres, “brillantes”, según destacan sus profesores.

En un país donde apenas el 24% de las estudiantes de ingeniería son mujeres, una nueva carrera desafía todas las estadísticas: la Ingeniería en Sustentabilidad que desde este año se dicta en la Universidad de San Andrés, donde ellas representan el 90% de la matrícula.

MUJERES Una ingeniería con propósito que atrajo una proporción inédita de estudiantes mujeres. Archivo. ¿La clave del fenómeno? Un diferencial que la vuelve única: se trata de una ingeniería con propósito que pone al desarrollo tecnológico y la innovación como eje central de las soluciones de sostenibilidad que hoy afrontamos como comunidad global. Su campo de aplicación está directamente vinculado con la transición energética, las energías limpias, las ciudades circulares y las soluciones tecnológicas del futuro.

Esta es una ingeniería pura y dura Con una base de ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, diseño, ciencias de la computación y ciencia de datos. Pero también con una mirada integrada del mundo. Tenemos una proporción importantísima de mujeres en nuestra matrícula, todas brillantes, que entendieron rápidamente de qué va esta Ingeniería. Quienes se gradúen de esta carrera van a entender antes cómo funciona el mundo, van a ser capaces de pensar en grande, articular disciplinas y anticipar escenarios de cambio.

Esta mirada “holística” de la ingeniería es, por ejemplo, la que le permitió a Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, convertirse en la persona más rica del planeta. Finalmente, hablamos de un emprendedor del universo Cleantech cuya visión fue mucho más allá de fabricar autos eléctricos: reinterpretó toda la industria automotriz para “vender futuro.