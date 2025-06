Pedro Toranzo: "El cambio climático, excede nuestras responsabilidades"

-También podemos traer a colación los incendios forestales descontrolados en el verano, a mí particularmente la palabra cambio climático no me gusta porque es como que deslinda el tema, nos saca el peso de la responsabilidad. Me gusta más, efecto invernadero amenazado. Evidentemente el ser humano hoy en día tiene un impacto porque hay más actividad comercial, hay más seres humanos, entonces no se puede negar de que el impacto ambiental está creciendo, pero también está aumentando la gestión del riesgo ambiental, está aumentando la eficiencia energética, las energías renovables.

-El Día del Medio Ambiente, y apaga la luz, camina más, compartir el auto o en transporte público. Separar la basura. Esa es la forma. Y todo empieza y termina el individuo. ¿Nos falta mucho a los argentinos?

-Pensar en el bolsillo y compartir el auto, lo voy a compartir para que me salga más barato, quizás pensando en cuánto bien puedo hacer. Esa es la gestión ambiental, tiene una pata económica muy fuerte porque el término economía y ecología son primos hermanos. La norma de la casa es la etimología de ambos conceptos son realmente hermanos. Entonces la escasez económica hace que este cuides, cuides el billete y cuides, por ejemplo, la luz. Por ejemplo, si hoy te menos peces para la pesca, eso hace que el precio suba y menos peces y eso ayude a que haya una pesca desenfrenada. El tema de la escasez es muy importante si vamos a hablar de sustentabilidad también, porque podemos hablar de escasez de espacio verde, es escasez de un clima quizás un poco más estable.

-Todos los gobiernos destinan quizás un presupuesto al cuidado del medio ambiente ¿como estamos en Argentina?

-Hoy en día Argentina está saliendo de un pozo de deuda, de muy mala gestión, porque somos un país riquísimo en recursos humanos y naturales, incluso tecnológicamente tenemos empresas como el INVAP que hacen reactores nucleares. Entonces hoy en día el gobierno creo que no le está dando foco, ni tampoco presupuesto. Hay cuestión de prioridades, hoy en día el Ejército Argentino está, con un presupuesto muy bajo también. Entonces hay cuestiones de prioridades, es lo que creo yo. En gestión ambiental es una cosa, el activismo ambiental es otra cosa. Entonces la gestión ambiental es técnica, es ingeniería y está sucediendo. Pero lo otro es quizás para llamar la atención

-Abriendo el capítulo lo mencioné al inicio, el Papa Francisco fue alguien que desde el inicio se preocupó por la causa común.

-La encíclica Laudato Si es una excusa Nobel nueva, donde el Papa Francisco puso en el tintero de la cristiandad y del mundo entero, porque la Iglesia es universal. El tema del medio ambiente, de la casa común, es innegable. Otras encíclica se habían hecho menciones y me parece bien. Más allá de que alguna puede ser debatibles, porque, por ejemplo, a mí no me gustó que se acusa al primer mundo o a las empresas, no al individuo. Nosotros somos los que podemos empujar un cambio.

-¿Por que entonces se producen, intencionales o no, los incendios del verano?

-Espero que no hayan sido provocados porque sería gente realmente de muy mala calaña. Nos falta un recurso o un plan, los incendios forestales son imperdonables. Tarda mucho en regenerarse. Igualmente, la naturaleza siempre vuelve. Pero no se puede dilapidar un recurso natural tan maravilloso como son esos bosques del sur. Tiene que ponerse foco en eso.

-Con las inundaciones que hablábamos antes también.

-La canalización en las zonas inundables o mecanismos de para evitar este estos temas, son propios de la zona. Es una cuenca plana, el agua no tiene por donde salir. La cuenca del Río de la Plata para Uruguay y la Matanza sí lo es muy plana, la verticalidad es bastante baja, entonces el agua se mueve lento y si no llueve mucho, el suelo se contrae. Entonces el agua se va para abajoy se inunda más.