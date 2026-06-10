La NASA presentó a los astronautas de Artemis III: quiénes son y cómo será su misión

La NASA dio a conocer este martes quiénes serán los astronautas que participarán de Artemis III , una de las misiones más importantes de su programa espacial para regresar a la Luna. El equipo estará integrado por tres astronautas estadounidenses y un representante europeo que tendrán la tarea de probar sistemas clave antes de un futuro alunizaje.

El anuncio llegó apenas dos meses después del exitoso vuelo de Artemis II, la misión tripulada que orbitó la Luna y marcó un nuevo récord de distancia para una nave con astronautas desde la histórica Apolo 13.

La tripulación de Artemis III estará conformada por:

Tras la exitosa misión Artemis II, la NASA presentó a la próxima tripulación que viajará a la Luna.

Parmitano se convertirá además en el primer europeo en participar en esta etapa del programa Artemis.

Aunque Artemis III forma parte del plan para regresar a la Luna, esta misión no aterrizará sobre la superficie lunar. Los astronautas pasarán cerca de dos semanas en órbita terrestre realizando maniobras y pruebas técnicas.

Entre las tareas previstas figuran ejercicios de encuentro y acoplamiento entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

La NASA busca comprobar que todos los sistemas funcionen correctamente antes de concretar futuras misiones tripuladas hacia la Luna.

Frank Rubio y Luca Parmitano, dos figuras clave de la misión

Uno de los integrantes más destacados es Frank Rubio, quien pasó 371 días consecutivos en el espacio tras una falla en la nave que debía traerlo de regreso desde la Estación Espacial Internacional.

Por su parte, Luca Parmitano hará historia como el primer astronauta europeo involucrado en esta fase del programa lunar estadounidense. Durante la presentación oficial, agradeció a su familia y definió a Italia como su “plataforma de lanzamiento”.

El objetivo de la NASA

La NASA pretende avanzar de manera progresiva antes de intentar un nuevo alunizaje tripulado. Más adelante, el programa Artemis buscará instalar una base permanente en la Luna que funcione como punto de partida para futuras expediciones a Marte.

En paralelo, la agencia espacial sigue trabajando junto a empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, pese a recientes problemas técnicos registrados durante pruebas de cohetes.