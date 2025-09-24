La millonaria multa que tendrá que pagar la congregación religiosa por las pintadas en el Manzano

El Ministerio de Ambiente y Energía de Mendoza, a través de la Dirección de Áreas Protegidas, impuso una multa de $4.200.000 a la congregación religiosa Verbo Encarnado , luego de las pintadas realizadas en la Reserva Natural El Manzano Histórico.

El hecho ocurrió en los días previos a una actividad de senderismo programada para el 20 de septiembre. Los religiosos utilizaron pintura en aerosol para marcar el recorrido, una acción que fue advertida por otros montañistas, quienes alertaron al Cuerpo de Guardaparques.

Específicamente, advirtieron 20 graffitis en la rocas de un tamaño de 35 cm por 35 cm los cuales indican el recorrido hasta el sector de la Laguna de Arenales”. También dos rocas más con inscripciones de 60 cm por 70 cm.

El Verbo Encarnado tendrá que pagar una multa de $4.200.000 y realizar la limpieza del lugar.

Al ser increpados, los integrantes de la congregación reconocieron la falta y se acercaron voluntariamente a los guardaparques para asumir su responsabilidad. Incluso manifestaron su disposición a colaborar en la limpieza y restauración de las zonas afectadas. Sin embargo, las autoridades confirmaron que, más allá del arrepentimiento, correspondía aplicar sanciones.

Al incumplir con la Ley Provincial 6045/93, que señala que "queda prohibido cualquier acto susceptible de producir un daño o alteración innecesaria de los ambientes naturales o se contraponga a las disposiciones de la presente ley", se les impuso una multa de 10.000 Unidades Fiscales, equivalente a $4.200.000.

Por su parte, los infractores también tendrán que realizar la limpieza de todas las rocas. Un procedimiento que deberá ser informado y con previa autorización de la autoridad de aplicación.