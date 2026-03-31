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La milanesa de cerdo gana terreno con cortes más baratos y recetas de chefs conocidos

Impulsan el mes de la milanesa de cerdo con recetas, consejos y cortes rendidores a menor precio.

María Powell

La milanesaes, indiscutiblemente, el plato preferido de los argentinos.

La milanesaes, indiscutiblemente, el plato preferido de los argentinos.

Gentileza.

La milanesa es, indiscutiblemente, el plato preferido de los argentinos. Por eso, desde Hoy Cerdo, estamos impulsando el Mes de la milanesa de cerdo para dar a conocer y difundir recetas con diferentes cortes que se pueden usar para hacer milanesas ricas, sanas, rendidoras y económicas. Y siguiendo esta tendencia, cocineros como Jimena Monteverde y Santiago Giorgini se sumaron a la movida.

Esta nueva edición busca potenciar que los consumidores prueben cortes de la "pulpa" de cerdo tales como: la nalga, la bola de lomo y la cuadrada que son mucho más económicos que los de otras carnes. Los datos del sector son contundentes: comprar 3 kilos de estos cortes porcinos cuestan lo mismo que 1 kilo de estos mismos cortes en la carne vacuna. Además, desde el punto de vista nutricional, la carne de cerdo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B (en especial B1) y minerales como hierro y zinc, con perfiles nutricionales competitivos frente a otras carnes. Además, su grasa intramuscular es grasa saludable, de la cual el 45% es Omega 9, la misma que se encuentra en el aceite de oliva y en las paltas.

milanesas jimena monteverde
Las milanesas de Jimena Monteverde.

Las milanesas de Jimena Monteverde.

Compartimos la receta de Jimena Monteverde

Milanesa de cerdo napolitana a caballo

Una versión que combina la terneza del cerdo con el sabor clásico argentino:

Ingredientes clave: 500 g de milanesas de cuadrada de cerdo, mostaza, 3-4 huevos, 1 chorrito de vinagre blanco, pan rallado, salsa de tomate cubeteado, 400 g de muzzarella, queso rallado y 1 huevo frito por milanesa.

Procedimiento simplificado:

  • Batir los huevos con mostaza y vinagre. Pasar la carne, apanar y freír hasta dorar.
  • Mezclar el tomate cubeteado con orégano y sal.
  • Colocar las milanesas en una placa, cubrir con la salsa y muzzarella. Llevar al horno hasta que el queso se funda.
  • Servir con un huevo frito encima.

(La receta completa y el video de preparación están disponibles en el reel de Jimena Monteverde en Instagram.

Las 3 formas de hacer milanesas por Santiago Giorgini

Ingredientes: bola de lomo de cerdo, cuadrada de cerdo, nalga de cerdo

  • Huevada: huevos 6
  • Mostaza 3 cucharadas soperas
  • Sal 1 cucharada sopera (esto condimenta toda la carne)
  • Ajo 5 dientes
  • Perejil y orégano seco o fresco a gusto
  • Leche 200 ml
  • Aceite de oliva opcional
  • Rebozado 1: Panko 500 g
  • Rebozado 2: Pan rallado 500 g, queso rallado 50 g, pimentón a gusto y ajo molido a gusto
  • Rebozado 3: Pan rallado 400 g, cereales sin azúcar 100 grs.
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Las milanesas de Santiago Giogini.

Las milanesas de Santiago Giogini.

Elaboración:

Preparar la huevada (inglesa para empanar su nombre técnico) mezclando todos los ingredientes. Cortar los diferentes cortes de carne de cerdo más o menos grueso según el gusto de cada uno. Dejar en la huevada idealmente 1 hora en heladera como mínimo. Pero se puede pasar y seguir con el rebozado. Rebozar cada corte por un apanado diferente y luego una cocción diferente según elección personal

La receta completa y el video de preparación están disponibles en el reel de Santiago Giorgini en Instagram.

Claves para la milanesa de cerdo perfecta

Para garantizar milanesas tiernas y sabrosas, se recomienda:

  • Espesor ideal: pedir un corte de 5 a 7 milímetros. Esto evita que la carne se seque por fuera antes de cocinarse por dentro.
  • Doble rebozado (opcional): para una "costra" más crocante, pasar la carne por pan rallado, luego huevo y nuevamente pan.
  • Cocción rápida: en el horno precalentado a 200 °C, bastan 6 a 8 minutos por lado.
  • El truco del limón: rociar con unas gotas de limón justo antes de consumir; no solo realza el sabor, sino que ayuda a la absorción del hierro.
  • Almacenamiento inteligente: se pueden freezar crudas (separadas por separadores de plástico) hasta por 3 meses.

* Maria Powell, responsable de Promoción de la Federación Porcina Argentina.

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