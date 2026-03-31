La milanesa de cerdo gana terreno con cortes más baratos y recetas de chefs conocidos

La milanesa es, indiscutiblemente, el plato preferido de los argentinos. Por eso, desde Hoy Cerdo , estamos impulsando el Mes de la milanesa de cerdo para dar a conocer y difundir recetas con diferentes cortes que se pueden usar para hacer milanesas ricas, sanas, rendidoras y económicas. Y siguiendo esta tendencia, cocineros como Jimena Monteverde y Santiago Giorgini se sumaron a la movida.

Esta nueva edición busca potenciar que los consumidores prueben cortes de la "pulpa" de cerdo tales como: la nalga, la bola de lomo y la cuadrada que son mucho más económicos que los de otras carnes. Los datos del sector son contundentes: comprar 3 kilos de estos cortes porcinos cuestan lo mismo que 1 kilo de estos mismos cortes en la carne vacuna. Además, desde el punto de vista nutricional, la carne de cerdo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas del complejo B (en especial B1) y minerales como hierro y zinc, con perfiles nutricionales competitivos frente a otras carnes. Además, su grasa intramuscular es grasa saludable, de la cual el 45% es Omega 9, la misma que se encuentra en el aceite de oliva y en las paltas.

Una versión que combina la terneza del cerdo con el sabor clásico argentino:

Ingredientes clave: 500 g de milanesas de cuadrada de cerdo , mostaza, 3-4 huevos, 1 chorrito de vinagre blanco, pan rallado, salsa de tomate cubeteado, 400 g de muzzarella, queso rallado y 1 huevo frito por milanesa.

Procedimiento simplificado:

Batir los huevos con mostaza y vinagre. Pasar la carne, apanar y freír hasta dorar.

Mezclar el tomate cubeteado con orégano y sal.

Colocar las milanesas en una placa, cubrir con la salsa y muzzarella. Llevar al horno hasta que el queso se funda.

Servir con un huevo frito encima.

(La receta completa y el video de preparación están disponibles en el reel de Jimena Monteverde en Instagram.

Las 3 formas de hacer milanesas por Santiago Giorgini

Ingredientes: bola de lomo de cerdo, cuadrada de cerdo, nalga de cerdo

Huevada: huevos 6

Mostaza 3 cucharadas soperas

Sal 1 cucharada sopera (esto condimenta toda la carne)

Ajo 5 dientes

Perejil y orégano seco o fresco a gusto

Leche 200 ml

Aceite de oliva opcional

Rebozado 1: Panko 500 g

Rebozado 2: Pan rallado 500 g, queso rallado 50 g, pimentón a gusto y ajo molido a gusto

Rebozado 3: Pan rallado 400 g, cereales sin azúcar 100 grs.

santiago giorgini (1) Las milanesas de Santiago Giogini. Gentileza.

Elaboración:

Preparar la huevada (inglesa para empanar su nombre técnico) mezclando todos los ingredientes. Cortar los diferentes cortes de carne de cerdo más o menos grueso según el gusto de cada uno. Dejar en la huevada idealmente 1 hora en heladera como mínimo. Pero se puede pasar y seguir con el rebozado. Rebozar cada corte por un apanado diferente y luego una cocción diferente según elección personal

La receta completa y el video de preparación están disponibles en el reel de Santiago Giorgini en Instagram.

Claves para la milanesa de cerdo perfecta

Para garantizar milanesas tiernas y sabrosas, se recomienda:

Espesor ideal: pedir un corte de 5 a 7 milímetros. Esto evita que la carne se seque por fuera antes de cocinarse por dentro.

Doble rebozado (opcional): para una "costra" más crocante, pasar la carne por pan rallado, luego huevo y nuevamente pan.

Cocción rápida: en el horno precalentado a 200 °C, bastan 6 a 8 minutos por lado.

El truco del limón: rociar con unas gotas de limón justo antes de consumir; no solo realza el sabor, sino que ayuda a la absorción del hierro.

Almacenamiento inteligente: se pueden freezar crudas (separadas por separadores de plástico) hasta por 3 meses.

* Maria Powell, responsable de Promoción de la Federación Porcina Argentina.