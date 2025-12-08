La Inmaculada Concepción: un camino de esperanza y reflexión

Hoy celebramos la Inmaculada Concepción, una festividad que nos invita a la reflexión sobre la pureza, la redención y el amor, siguiendo el ejemplo de María.

Para mí, este día tiene muchos significados. Me formé en el colegio Inmaculada Concepción, la mujer que me dio la vida y eligió ese colegio llevaba ese nombre también. Ahí conocí a una de las personas que más marcaron mi espiritualidad y toda mi vida futura, tanto personal como apostólica, la hermana Florentina Manzur.

Ejemplo de religiosa que dejó su vida en el colegio y una gran huella en mi corazón y mi alma. Ella nos daba una pequeña charla todas las mañanas antes de la comunión y de comenzar las clases, y ese era uno de mis momentos preferidos del día. Cada palabra suya y sobre todo su ejemplo, era luz y esperanza que hacían encender más el fuego de mi corazón para salir a llevar esa misma luz a otros. Todo mi recorrido apostólico posterior, catequesis, solidaridad, retiros, programas de radio fue la consecuencia directa de ese gran ejemplo de mujer. Ella me transmitió el amor a María. Y doy gracias por eso….

La Inmaculada Concepción de María es una de las creencias más profundas y esperanzadoras del cristianismo. La Virgen María fue concebida sin pecado original, un principio que trasciende la doctrina religiosa y se adentra en un territorio de reflexión sobre la pureza, la esperanza y el amor. Esta festividad, que se celebra el 8 de diciembre, invita a la contemplación no solo de la figura de María, sino también de los ideales que representa.

Históricamente, la noción de la Inmaculada Concepción ha estado presente en la devoción cristiana desde la Edad Media. Sin embargo, fue en 1854 cuando el Papa Pío IX la proclamó como dogma de fe, desencadenando un gran fervor a lo largo del mundo católico. Esta festividad es tan importante que, en nuestro país, es día de precepto, de manera que la Iglesia nos invita a ir a misa. Uno de los datos curiosos sobre la Inmaculada Concepción es que, a menudo, se confunde con la concepción de Jesús. Mientras que la Anunciación se refiere al momento en que María concibe a Cristo, la Inmaculada se refiere a la concepción de María.

María, como figura central de esta festividad, ha sido representada en innumerables obras de arte. Desde pinturas de artistas renombrados como Murillo y Rafael, hasta esculturas y mosaicos en iglesias alrededor del mundo, su imagen ha inspirado a generaciones. Un aspecto interesante es el uso del simbolismo en estas obras. Por ejemplo, muchas representaciones de la Inmaculada Concepción incluyen la luna, que simboliza la pureza, y flores, que representan la belleza y la frescura de la vida, como lo fue María. En la actualidad, la figura de María también ha encontrado un lugar en el pensamiento cultural contemporáneo. Más allá de religiosidades, su representación invita a pensar en la fuerza femenina, la resiliencia y el amor incondicional. Su viaje, desde la aceptación de su rol como madre de Jesús hasta ser considerada como intercesora y figura de esperanza, refleja su importancia en la vida de la Iglesia.