La iniciativa universitaria que permite donar el cuerpo para formar médicos

En la formación médica hay experiencias que marcan para siempre. Una de ellas es el primer contacto con el cuerpo humano en el laboratorio de anatomía. Lo que durante años fue teoría en libros, esquemas y pantallas se vuelve tangible: arterias, músculos, órganos y sistemas que permiten comprender de manera real el funcionamiento del organismo.

Ese aprendizaje es posible gracias a un gesto profundamente altruista: la decisión de algunas personas de donar su cuerpo a la ciencia cuando fallecen. En Córdoba , esta posibilidad existe a través de un programa específico que impulsa la Universidad Nacional de Córdoba ( UNC ).

Desde 2021 funciona en la Facultad de Ciencias Médicas el Programa para la Procuración y Donación de Cuerpos (PRODOCUE), una iniciativa que gestiona la donación voluntaria de cuerpos destinados a la docencia y la investigación médica. El objetivo es garantizar que estudiantes, docentes e investigadores puedan trabajar con material anatómico real para mejorar la formación profesional y el conocimiento científico.

Desde la dirección del programa remarcan que, si bien existen simuladores, modelos digitales y tecnología avanzada para la enseñanza, el contacto con el cuerpo humano sigue siendo insustituible.

“Todos los otros métodos son muy útiles y complementarios, pero no reemplazan el contacto con el cuerpo humano. En todos los países más desarrollados tienen programas de donación de cuerpos desde hace muchas décadas”, explicó Susana Biasutto, directora del PRODOCUE a la agencia UNCiencia.

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El trabajo con cuerpos donados permite a los estudiantes conocer en profundidad la anatomía humana y comprender detalles que no siempre pueden observarse en ilustraciones o recreaciones virtuales.

La práctica directa en las salas de anatomía es considerada uno de los pilares de la formación médica en todo el mundo, ya que permite desarrollar habilidades clínicas fundamentales y una comprensión tridimensional del cuerpo humano.

Quienes atraviesan ese primer contacto con un cuerpo humano coinciden en que se trata de un momento difícil de olvidar. Para muchos estudiantes de medicina, ese instante representa el paso definitivo entre la teoría académica y la práctica profesional.

Ese aprendizaje no sólo tiene un impacto académico, sino también humano. En muchas universidades del mundo, las personas que donan su cuerpo son consideradas los “primeros maestros” de los futuros médicos, ya que permiten que los estudiantes comprendan la complejidad del organismo humano con un nivel de detalle imposible de lograr de otra manera.

Cómo funciona el proceso de donación

El PRODOCUE se basa en un principio central: la decisión voluntaria y consciente de la persona que desea donar su cuerpo a la ciencia. El proceso es sencillo y busca garantizar transparencia y respeto por la voluntad del donante.

Quienes estén interesados pueden registrarse en vida manifestando su decisión de donar el cuerpo para fines científicos y educativos. Luego, al momento del fallecimiento, se activan los protocolos correspondientes para que el cuerpo sea trasladado a la Facultad de Ciencias Médicas y utilizado en prácticas de enseñanza o investigación.

Desde el programa remarcan que el objetivo es contribuir a la formación de profesionales de la salud mejor preparados, además de fortalecer líneas de investigación vinculadas a la anatomía, la cirugía y otras áreas médicas.

Los responsables del programa también destacan que muchas personas se acercan con dudas o consultas antes de tomar la decisión, por lo que el equipo brinda asesoramiento personalizado.

Un aporte silencioso a la ciencia

La donación del cuerpo es una práctica extendida en numerosas universidades del mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde existen programas con décadas de trayectoria.

En Argentina, iniciativas como la de la Universidad Nacional de Córdoba buscan consolidar ese modelo, promoviendo una cultura de donación basada en la solidaridad y el compromiso con el conocimiento científico.

Para los estudiantes y docentes que participan de las prácticas anatómicas, el gesto de quienes deciden donar su cuerpo tiene un valor incalculable. Cada cuerpo permite formar generaciones de profesionales que luego atenderán a miles de pacientes a lo largo de su carrera.

Quienes deseen obtener más información o iniciar el proceso pueden comunicarse directamente con el equipo del programa en el sitio web: https://donarcuerpoalaciencia.sitios.fcm.unc.edu.ar/

Detrás de cada cuerpo donado hay una decisión personal que trasciende la vida misma: la de seguir enseñando incluso después de la muerte y contribuir al avance de la medicina.