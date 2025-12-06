Mendoza registró su mejor índice de donantes de órganos en una década

Según registros del Incucai, los datos ubican a la provincia como la cuarta con más cantidad de donantes cada un millón de habitantes.

La provincia de Mendoza registró su número más alto de donantes de órganos en 10 años según el último registro del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). El índice de donantes por millón de habitantes (DMDH) la ubica como la cuarta provincia con el mejor dato.

Según el último reporte, la provincia registra un índice de 25.4 donantes por cada millón de habitantes y solo es superada por Tucumán (32.7), San Luis (31.7) y Neuquén (25.6). Por su parte, Mendoza quedó muy por encima del promedio nacional que fue de 18.

Además, registró su mayor índice en una serie de 10 años, desde el 2015 cuando fueron 15.38 donantes por cada millón de habitantes. El número más alto en la década se registró en 2019 luego de que entre en vigencia la Ley Justina, año en que se registraron 24.37.

La provincia de Mendoza representa el 5.7 por ciento de los donantes del país, siendo su par de Buenos Aires las más representativa con el 32.7%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires con el 11.7%. La provincia con el peor rendimiento por millón de habitantes en este 2025 fue La Pampa con un índice de 2.65. Santa Cruz es anteúltima con el 2.99 de índice.