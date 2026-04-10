La infracción que puede costar una multa de hasta $4 millones en CABA
Superar los 140 km/h en la CABA puede derivar en multas millonarias. Cuánto cuestan las infracciones de tránsito y cómo consultar si tenés deudas.
En abril de 2026, las multas de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registran valores elevados para las infracciones más graves. Superar los 140 km/h encabeza la lista, con sanciones que pueden alcanzar cifras millonarias, en un contexto de mayor control sobre la seguridad vial.
Exceso de velocidad en CABA: cuánto es la multa por superar los 140 km/h
Circular por encima de los 140 km/h dentro de la Ciudad constituye una falta grave. En estos casos, las multas van desde $379.996 hasta $3.799.960, según la gravedad de la infracción.
Este tipo de conducta aumenta el riesgo en la vía pública, ya que reduce el tiempo de reacción y eleva las probabilidades de sufrir un siniestro.
Cuáles son las multas más comunes en la Ciudad de Buenos Aires
Además del exceso de velocidad, existen otras infracciones frecuentes con valores actualizados en abril:
- Pasar un semáforo en rojo: entre $284.997 y $1.424.985
- Estacionar en rampas o lugares reservados: $284.997
- Enviar mensajes de texto mientras se conduce: $189.998
- Prestar el auto a un menor: $189.998
- No usar cinturón de seguridad: $94.999
- Uso del celular al volante: $94.999
- No respetar la velocidad mínima: $66.499,30
- Conducir sin licencia: $47.499,50
Estas sanciones buscan desalentar conductas de riesgo y mejorar la seguridad en calles y avenidas.
Cómo consultar multas de tránsito en CABA online
Los conductores pueden verificar si tienen infracciones de forma rápida a través del sitio oficial del Gobierno porteño.
El paso a paso es el siguiente:
- Ingresar a la web de consulta de infracciones
- Buscar por patente o por DNI (se recomienda usar ambas opciones)
- Completar la verificación de seguridad
- Revisar el estado del vehículo o del conductor
El sistema mostrará si existen deudas pendientes. En caso de no registrar infracciones, se puede descargar el libre deuda. Si hay multas, se detallarán los montos y la cantidad de puntos disponibles en la licencia.
Por qué son más altas las multas por exceso de velocidad
Las infracciones vinculadas a la velocidad tienen los valores más altos debido al riesgo que implican. A mayor velocidad, menor capacidad de maniobra y mayor gravedad en caso de accidentes.
Por eso, superar ampliamente los límites establecidos —como los 140 km/h— se considera una de las faltas más severas dentro del sistema de tránsito de la Ciudad.