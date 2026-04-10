La infracción que puede costar una multa de hasta $4 millones en CABA

En abril de 2026, las multas de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) registran valores elevados para las infracciones más graves. Superar los 140 km/h encabeza la lista, con sanciones que pueden alcanzar cifras millonarias, en un contexto de mayor control sobre la seguridad vial.

Circular por encima de los 140 km/h dentro de la Ciudad constituye una falta grave. En estos casos, las multas van desde $379.996 hasta $3.799.960, según la gravedad de la infracción .

Las multas por exceso de velocidad pueden alcanzar montos exorbitantes. Foto: Ministerio de Transporte

Habrá multas y hasta retención de vehículos para quienes no cumplan con los requisitos obligatorios para circular. Foto: Ministerio de Transporte

Este tipo de conducta aumenta el riesgo en la vía pública, ya que reduce el tiempo de reacción y eleva las probabilidades de sufrir un siniestro.

Además del exceso de velocidad, existen otras infracciones frecuentes con valores actualizados en abril:

Estas sanciones buscan desalentar conductas de riesgo y mejorar la seguridad en calles y avenidas.

Cómo consultar multas de tránsito en CABA online

Los conductores pueden verificar si tienen infracciones de forma rápida a través del sitio oficial del Gobierno porteño.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la web de consulta de infracciones

Buscar por patente o por DNI (se recomienda usar ambas opciones)

Completar la verificación de seguridad

Revisar el estado del vehículo o del conductor

El sistema mostrará si existen deudas pendientes. En caso de no registrar infracciones, se puede descargar el libre deuda. Si hay multas, se detallarán los montos y la cantidad de puntos disponibles en la licencia.

Por qué son más altas las multas por exceso de velocidad

Las infracciones vinculadas a la velocidad tienen los valores más altos debido al riesgo que implican. A mayor velocidad, menor capacidad de maniobra y mayor gravedad en caso de accidentes.

Por eso, superar ampliamente los límites establecidos —como los 140 km/h— se considera una de las faltas más severas dentro del sistema de tránsito de la Ciudad.