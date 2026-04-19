La ilusión de certeza: cuando opinar reemplaza a comprender

Hay un fenómeno tan incómodo como revelador: cuanto menos sabemos sobre un tema, más seguros tendemos a estar de nuestras opiniones. La psicología lo define como el Efecto Dunning-Kruger: un sesgo que lleva a quienes menos comprenden a sobreestimar su conocimiento, mientras que quienes realmente saben suelen expresarse con mayor cautela.

Pero esta tendencia no nace en el vacío. Muchas de nuestras convicciones más firmes no provienen del análisis, sino de la herencia cultural. Desde la infancia incorporamos creencias —religiosas, ideológicas, morales— que rara vez ponemos en duda. Son marcos invisibles que estructuran nuestra forma de ver el mundo y que, precisamente por su origen, se perciben como verdades naturales más que como construcciones revisables.

Aquí aparece una tensión central: no solo ignoramos, sino que ignoramos que ignoramos. Y esa ignorancia, cuando está sostenida por certezas heredadas, se vuelve especialmente resistente. Lo que debería ser objeto de análisis se transforma en punto de partida incuestionable.

Este problema no es nuevo. Hace más de dos mil años, Sócrates planteaba que la verdadera sabiduría comienza al reconocer la propia ignorancia. Siglos más tarde, René Descartes propondría la duda metódica como herramienta para alcanzar certezas más sólidas, mientras que Karl Popper insistiría en que el conocimiento avanza no por confirmación, sino por la capacidad de refutar nuestras propias ideas.

Sin embargo, la cultura contemporánea parece moverse en dirección opuesta. En una era de acceso inmediato a la información, opinar se ha vuelto indistinguible de saber. El resultado es una ilusión de conocimiento que enmascara un problema más profundo: el analfabetismo científico.

Tecnología y sesgos: el caldo de cultivo de la desinformación

En la actualidad, estos problemas se ven intensificados por un entorno tecnológico que no solo multiplica la información disponible, sino que también distorsiona los criterios con los que la validamos. La lógica del placer inmediato —rápido, accesible y diseñado para captar nuestra atención— fomenta un consumo cortoplacista en el que ver un video o coincidir emocionalmente con un contenido basta para generar una sensación de comprensión. Así, el espejismo de saber se fortalece: la exposición sustituye al conocimiento, y la familiaridad se confunde con evidencia.

En las redes, además, esta ilusión se ve reforzada por la constante contradicción entre voces que, incluso siendo profesionales, sostienen posturas opuestas con igual grado de seguridad. Para el observador no entrenado, esto no promueve el pensamiento crítico, sino que lo desorienta, generando una falsa equivalencia donde toda opinión parece tener el mismo peso. En ese terreno fértil, la desinformación se expande y puede convertirse en vehículo de adoctrinamiento ideológico, impulsado por dinámicas que refuerzan creencias previas y favorecen la radicalización.

Este mecanismo encuentra un aliado en sesgos cognitivos como el Efecto Barnum, que nos lleva a aceptar como verdaderas afirmaciones vagas si parecen describirnos. No es casual que el horóscopo o el tarot resulten convincentes: construyen la ilusión de un conocimiento personalizado a partir de enunciados ambiguos. En el ecosistema digital, esta lógica se amplifica, reforzando una cultura donde sentirse identificado se confunde con haber comprendido.

No se trata de desconocer teorías complejas, sino de no entender cómo se construye el conocimiento: no distinguir entre evidencia y opinión, entre correlación y causalidad. En ese contexto, el debate público se degrada: se vuelve más emocional, más categórico y menos riguroso.

El pensamiento crítico —la capacidad de analizar, cuestionar y revisar— queda desplazado por la necesidad de tener razón. Pero pensar críticamente implica algo incómodo: poner en duda no solo lo que otros dicen, sino también lo que uno cree.

Cuando esa disposición desaparece, el debate deja de ser un espacio de aprendizaje y se convierte en una confrontación de certezas. Y en una sociedad donde nadie duda, nadie aprende.

Tal vez, como sugería Sócrates, el primer paso no sea saber más, sino reconocer cuánto ignoramos. En una cultura que premia la rapidez y la seguridad, reivindicar la duda puede parecer un gesto débil, pero es, en realidad, un acto de honestidad intelectual. Solo cuando dejamos espacio para la incertidumbre podemos cuestionar nuestras propias creencias, evaluar la evidencia con mayor rigor y abrirnos al aprendizaje genuino. Porque el conocimiento no nace de la certeza, sino de la disposición a revisarla.