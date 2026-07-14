La historia de Magnus, el joven escocés que quiere que la Selección argentina le gane a Inglaterra

En poco más de 24 horas, la Selección argentina y la inglesa estarán midiéndose en las semifinales del Mundial 2026 para definir quién pasará a la final y, así, competir por la Copa del Mundo. A medida que pasan las horas, crece la emoción y la expectativa por el histórico cruce -que tendrá lugar el miércoles 15 de julio- y salen a la luz videos y reacciones de hinchas argentinos a lo largo del mundo. En ese contexto, se viralizó, en las últimas horas, el video de un joven músico escocés tocando en la gaita el Himno Nacional Argentino, alentando, de esa forma, al seleccionado de Lionel Scaloni en la previa del partido.

Se trata de Magnus Mcintosh , un escocés de 24 años que se encuentra recorriendo la Argentina en su año sabático. Vestido con la camiseta celeste y blanca y acompañado por su gaita, Magnus se hizo viral por interpretar canciones de la hinchada argentina y se ganó el afecto de miles de usuarios que comenzaron a considerarlo como uno más. El argentino nace donde quiere.

En diálogo con MDZ , el escocés contó que estudió Economía y decidió tomarse un año sabático antes de iniciar su carrera profesional. Fue así que en enero llegó a la Argentina -donde se quedará hasta agosto- y, desde entonces, empezó su travesía en el país con el que siempre estuvo conectado por su historia familiar.

Magnus eligió la Argentina porque sus abuelos nacieron en el país. Su abuela es rosarina y, aunque ambos viven actualmente en Escocia, todavía conserva primos y otros familiares en territorio argentino. “Tengo familia acá y ahora me estoy quedando con ellos en Buenos Aires. Me encanta Argentina y quería conocer más del país”, explicó, en diálogo con MDZ .

Fue así que, finalmente, en enero pudo viajar al país al que se siente profundamente conectado y, así, conocer varias zonas que soñaba ver, como es el caso de la Patagonia, Córdoba y el norte argentino. “La naturaleza que tienen acá es increíble. Fui a la Patagonia, al sur, a Tierra del Fuego y a El Chaltén. Las montañas me encantaron”, destacó el joven que también pudo conocer Chile y Uruguay.

Su vínculo familiar también fue el impulso para aprender a interpretar el Himno Nacional Argentino. “Tengo familia acá y quería aprender el Himno por ellos y por la gente de Argentina”, contó a MDZ.

La gaita que se volvió viral

Magnus comenzó a tocar la gaita cuando tenía alrededor de diez años. En Escocia, explicó, se trata de un instrumento tradicional y su aprendizaje suele comenzar con una versión más pequeña antes de pasar al modelo definitivo. Aunque nunca pensó la música como una profesión, mantuvo la práctica como un pasatiempo. Durante su estadía en Sudamérica, incluso comenzó a tocar en las calles juntar plata y financiar parte de sus viajes. “Toco como hobby y porque me gusta. A veces lo hago en la calle por un poco de plata para ayudarme con el viaje”, señaló.

La historia cambió cuando decidió combinar el instrumento escocés con las canciones de la Selección argentina. Primero interpretó el Himno Nacional y después incorporó melodías vinculadas con el equipo de Lionel Scaloni. Entre ellas apareció la canción dedicada a la búsqueda de una cuarta estrella, que había aprendido pocos días antes del partido frente a Inglaterra.

Magnus Mcintosh, el joven escocés que quiere que la Selección argentina le gane a Inglaterra. X

“Soy re hincha de la Selección. Quería hacer esta canción por el Mundial y quiero que Argentina gane contra Inglaterra”, afirmó y dijo emocionado: “Es increíble la cantidad de mensajes que recibí. La gente me agradece por los videos y por tocar su himno con la gaita”.

“Esta semana Escocia está con Argentina”

La elección de la camiseta argentina también tiene una explicación deportiva. Además de su historia familiar y de su admiración por la Selección, Magnus reconoce que la histórica rivalidad entre Escocia e Inglaterra influye en su manera de vivir el partido.

Sobre el resultado de la semifinal, prefirió mantenerse prudente. No quiso dar un marcador ni anticipar qué ocurrirá durante el encuentro para evitar cualquier tipo de cábala negativa. “No quiero hacer una predicción, pero yo quiero que Argentina gane y juegue bien”, respondió.

Más allá del fútbol, Magnus también incorporó varias costumbres argentinas durante su viaje. Cuando le preguntaron qué era lo que más disfrutaba del país, enumeró cuatro elementos: la gente, el asado, las empanadas y las medialunas.

Su entusiasmo por la panadería local fue tal que lanzó una propuesta para sus compatriotas: “Algún argentino debería abrir una panadería en Edimburgo”. También se animó a comparar la carne de los dos países. Como buen escocés, defendió la calidad de la producción de su tierra, aunque reconoció que los cortes argentinos están a la misma altura.

Antes de iniciar su viaje, Magnus terminó sus estudios de Economía en Escocia. Su año sabático concluirá en agosto y, a partir de ese momento, deberá comenzar a enviar postulaciones en su país natal para conseguir su primer empleo dentro de la profesión.

Sin embargo, después de varios meses en la Argentina, el joven también evalúa presentarse a oportunidades laborales en Buenos Aires u otras ciudades. “Voy a aplicar a trabajos de Economía allá, pero también acá en Argentina. Si alguien necesita un economista escocés, estoy acá”, bromeó.