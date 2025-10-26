La gloria del fútbol cuyano que hoy vende pasteles y vota con la misma pasión con la que jugaba

Pedro Fóppoli , ex defensor de Huracán de Parque Patricios, de Huracán Las Heras , Deportivo Maipú y Godoy Cruz , fue una de las figuras más queridas del fútbol cuyano en los años ’80. Este domingo, en el marco de las elecciones legislativas , se lo vio en la puerta de una escuela vendiendo pasteles y compartiendo con los vecinos. A sus casi 66 años, sigue viviendo con el mismo temple con el que alguna vez defendió su camiseta.

En la puerta de la escuela Juan Gregorio Las Heras, frente a la plaza principal del departamento, los votantes entraban y salían entre charlas y boletas. Algunos apenas lo notaron; otros, con una mirada atenta, se detuvieron y dijeron con una sonrisa: “¡Ese es Fóppoli!”.

Detrás de una canasta repleta de pasteles, estaba Pedro Fóppoli, ex defensor cordobés que dejó su marca en el fútbol profesional. Jugó en clubes como Huracán de Las Heras y de San Rafael, Deportivo Maipú, Huracán de Parque Patricios y terminó su carrera en El Tomba (en 1992). Su garra y entrega lo convirtieron en referente.

“Con un amigo tenemos un emprendimiento de pasteles artesanales. Está un poco lento el día, pero hay que tener paciencia. Como en el fútbol: hay que tener paciencia para ganar”, dice entre risas, mientras acomoda su mercadería.

Fóppoli nació el 3 de noviembre de 1959 en Cavanagh, Córdoba. Su historia futbolística está escrita con esfuerzo y constancia: 104 partidos jugados y 24 goles convertidos, una cifra llamativa para un defensor. Su carrera se destacó en los años ‘80, cuando los torneos nacionales eran una verdadera prueba de carácter.

En Mendoza encontró su segundo hogar. Primero como jugador, luego como vecino comprometido con su comunidad, Fóppoli se fue ganando un lugar silencioso pero sólido en la vida cotidiana de Las Heras.

Un domingo distinto

Este domingo electoral no fue uno más. Entre pastel y pastel, Pedro se tomó un rato para ejercer su derecho ciudadano. Votó en la misma escuela donde estaba trabajando, con la misma serenidad que mostraba en la defensa.

“No me demoré nada, estaba bien informado sobre cómo era el acto. Todo rápido y tranquilo”, contó, mientras algunos vecinos lo saludaban con respeto. La escena, sencilla y emotiva, resumía su filosofía: la de seguir participando, aportando, estando presente.

pedro flóppoli Una de las fotos que Pedro Fóppoli publico en su cuenta de Facebook con la camiseta de Huracán de Parque Patricios.

El valor de la paciencia y el trabajo

A pocos días de cumplir 66 años, Fóppoli sigue transmitiendo los valores que lo acompañaron en su carrera: la disciplina, el esfuerzo y la humildad. Hoy no defiende camisetas, pero sí defiende su lugar en la vida con la misma pasión.

“Uno aprende que no todo se gana enseguida. En el fútbol y en la vida hay que esperar, trabajar, tener fe. Eso te lo enseña el tiempo”, reflexiona, con la mirada serena de quien entiende que cada etapa tiene su propio partido por jugar.

A su alrededor, los votantes siguen pasando. Algunos lo reconocen y saludan; otros simplemente se llevan pastelitos -tres por dos mil pesos- sin saber que fue protagonista de los torneos más duros del fútbol argentino.