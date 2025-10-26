Al borde de las restricciones, Cornejo se esperanzó con un triunfo de Milei

El gobernador Alfredo Cornejo votó en Godoy Cruz y al borde de las restricciones para promover candidaturas, "auguró" por un buen resultado del oficialismo del que es parte y, en se sentido, hacia Javier Milei.

El Gobernador volvió a recordar la idea de "plebiscitar" gestiones. "Lo que ha ocurrido en las últimas elecciones es que el resultado Afecta la economía y ese es el temor. Espero que se despejen los temores y Argentina empiece a crecer, que el Gobierno pueda hacer las reformas y que se vean beneficios específicos, que reaparezca el crédito, que siga bajando la inflación. Las cosas que necesitamos que ocurran en la economía", dijo Cornejo.

Cornejo volvió a sugerir que si la lista cuyo armado lo tuvo como protagonista en Mendoza tiene un buen resultado, habrá mejoras. "Si el gobierno sale aprobado, se estabiliza la macro; sería una buena señal. Hay un cambio de rumbo que es doloroso al principio, que tiene un resultado exitoso como fue la baja de la inflación, pero le faltan cosas, como crédito, que aumente el salario…Todo el mundo aspira a que eso ocurra", agregó el mandatario.

La sucesión Incluso Cornejo se animó a responder por el futuro político más allá de estas elecciones. "Lo que aspiro para el 2027 que haya continuidad con el proyecto. Si nos falta mejorar es culpa de la macroeconomía. Por eso tengo tanta esperanza en que el Gobierno acierte", agregó.