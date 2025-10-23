Fuerte acusación contra el Gobierno de Mendoza por la suspensión de un evento internacional

Desde la organización del Mundialito de fútbol infantil apuntaron contra el estado provincial por la cancelación del torneo que se iba a realizar en Mendoza.

La 32da edición del Mundialito se iba a realizar en Mendoza del 4 al 11 de enero.

El Gobierno de Mendoza recibió este jueves una fuerte acusación de parte de los organizadores del Mundialito, el tradicional torneo de fútbol infantil de carácter internacional, debido a la supuesta falta de cumplimiento de lo pactado con el estado provincial que derivó en la suspensión del evento, que se iba a realizar en enero próximo.

En un extenso y duro comunicado, firmado por Mundialito de Argentina, los organizadores expresaron su repudio ante el “grave incumplimiento del Gobierno de Mendoza, que deja sin el mayor evento internacional de Fútbol Infantil del planeta con miles de niños y niñas de más de 45 países de los 5 continentes”

Mundialito El afiche que promocionaba el evento que se iba a desarrollar en Mendoza los primeros días del año que viene. “Durante meses, trabajamos intensamente junto a instituciones locales, nacionales e internacionales para brindar a Mendoza un evento de magnitud única, capaz de potenciar su imagen turística, económica y deportiva”, expresaron.

Respecto a los motivos puntuales de la suspensión, explicaron que el evento “no podrá realizarse debido a la decisión del Gobierno de la Provincia de Mendoza, encabezado por la Licenciada Gabriela Testa (presidenta de Turismo Mendoza), de retirar la subvención previamente comprometida, a menos de dos meses del inicio previsto”

gabriela testa 1.jpg Gabriela Testa, presidenta de Turismo Mendoza. Rodrigo D'Angelo / MDZ “Lo que debía ser una celebración del deporte y la niñez se ve hoy opacado por una grave falta de compromiso y empatía institucional, que afecta no solo a nuestra organización, sino también a miles de niños y niñas del mundo que soñaban con vivir esta experiencia única en tierras mendocinas”, agregaron en el comunicado.