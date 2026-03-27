La familia: último refugio del valor de  la vida

La marcha por la vida nos da la oportunidad de reflexionar acerca del verdadero valor de la familia en nuestras vidas, en nuestra sociedad y qué podemos hacer para ayudarla a ser más fuerte.

Defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural no es una postura anticuada ni un dogma religioso ciego: es la máxima expresión de la razón y el amor humano

Vivimos en una era hiper acelerada: la cultura de lo efímero, el scrolleo pasados los 3 segundos, donde lo que no "impacta" rápido se descarta, y no nos molesta lo superficial mientras nos haga sentir bien. En este difícil contexto, la familia sigue siendo la cuna de la sociedad, siendo el primer y más importante santuario de la vida humana, resistiendo los fuertes vientos en contra…

Literalmente, en contra Como profesional de familia, observo a diario que las crisis más profundas de nuestra época no son las económicas ni las políticas, sino antropológicas: hemos olvidado quiénes somos y cuánto valemos. Por eso, hoy más que nunca, es imperativo recuperar la enseñanza dentro del hogar, del respeto absoluto por la vida, desde el primer destello de la concepción hasta el último suspiro de la muerte natural.

La familia es el lugar donde aprendemos que la dignidad humana no es un trofeo que se gana con la productividad, con likes o belleza, sino que es un don intrínseco, que valemos mucho por el solo hecho de ser una persona. En la mesa familiar, en el cuidado de un embarazo incipiente o en el acompañamiento de un debilitado abuelo, es donde se siembra la convicción de que cada vida es sagrada. Si un niño crece viendo que la vida se protege cuando es vulnerable, desarrollará una estructura moral capaz de resistir los embates de una sociedad que, a veces, parece no ver bien el norte.

bebes21 Observo a diario que las crisis más profundas de nuestra época no son las económicas ni las políticas, sino antropológicas. Archivo. Información versus medios de comunicación Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos como padres y educadores es el bombardeo constante de los medios de comunicación y las redes sociales. Hoy, nuestros hijos reciben información contradictoria en la palma de su mano. Por un lado, se habla de derechos humanos; por otro, se disfrazan de "progreso" prácticas como el aborto o la eutanasia, presentándolas como soluciones simples a problemas complejos. En la era en donde el dato irrefutable de que la vida humana comienza en la unión de un óvulo y un espermatozoide, algunos medios desean plantar como información válida que ese conjunto celular no es una vida nueva. Y que transitar el dolor no es necesario, por lo que la vida si no se goza, se la puede arrebatar para no sufrirla.

Aquí es donde la familia cumple una función crítica: alimentar el pensamiento crítico. No se trata de prohibir el acceso a la información, sino de enseñar a procesarla. Una familia que dialoga, que analiza una noticia o una serie de televisión a la luz de los valores éticos, que busca, investiga e indaga, está entregando a sus miembros una brújula moral. Al fomentar el pensamiento crítico, ayudamos a los jóvenes a entender que no todo lo que se presenta como "derecho" es ético, y que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener la fuerza e información para hacer lo que es correcto: defender al que no tiene voz.