La fábrica de copetín Gonzalo irá a subasta luego de su cierre

Tras más de siete décadas de actividad, la tradicional fábrica mendocina de productos de copetín “ Gonzalo ” será subastada de forma electrónica el próximo 7 de noviembre, luego de declararse en quiebra a fines de 2024. La venta incluye sus propiedades, maquinaria industrial y la marca registrada “ Gonzalo Snacks”, reconocida por generaciones de consumidores locales.

El establecimiento, ubicado en Dorrego, Guaymallén, había cerrado de manera sorpresiva en diciembre del año pasado , dejando sin trabajo a decenas de empleados. A partir de allí se inició un proceso judicial que ahora llega a su etapa final, con la disposición de rematar la empresa completa.

El Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza estableció que la subasta se realizará a través del sitio Manucha Subastas , con una base de $280 millones. Los interesados podrán inscribirse online y participar desde cualquier punto del país.

La venta judicial abarca dos inmuebles habilitados para la producción alimentaria, ubicados en calle Berutti 182 y Juan Agustín Maza 796, ambos en el distrito Dorrego. También se subastará el equipamiento completo de la planta, que incluye maquinaria industrial, mobiliario, equipos de seguridad, cámaras de monitoreo y un vehículo de la empresa.

Una postal del vacío tras el cierre de Copetín Gonzalo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El inventario detalla elementos como selladoras, balanzas, compresores, cortadoras y peladoras automáticas, además de sistemas eléctricos y de vigilancia con cerco perimetral. Todos los bienes serán ofrecidos en bloque, bajo la misma oferta.

Uno de los activos más valiosos del proceso es la marca “Gonzalo Snacks”, inscrita en la Clase 29 del Boletín de Marcas, que permite continuar la producción o relanzar la línea de productos bajo el mismo nombre.

gonzalo copetín fábrica cierre trabajadores 3.jpg Los interesados podrán visitar la planta el 29 de octubre y participar del remate por Internet. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Cómo participar

Quienes deseen conocer las instalaciones podrán hacerlo el próximo miércoles 29 de octubre, entre las 9.00 y las 12.00, en el establecimiento de Dorrego. Ese día se permitirá inspeccionar los bienes y verificar el estado general de los inmuebles.

La subasta se realizará el 7 de noviembre a las 11.00 y será adjudicada al mejor postor, siempre con aprobación del Juzgado. En caso de incumplimiento de pago, se notificará al segundo oferente o se declarará desierta la operación.

Las consultas y registros se pueden realizar en www.manuchasubastas.com.ar y www.superbid.com.ar. También se puede contactar a la martillera H. María Manucha (M.P. 1647) al +54 9 261 5521623 o por correo a [email protected].

Una marca que marcó época

gonzalo copetín fábrica cierre trabajadores 9.jpg Gonzalo, la fábrica de snacks que marcó generaciones en Mendoza, será vendida en bloque. Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Gonzalo” fue una de las marcas más tradicionales de Mendoza en la elaboración de snacks y papas fritas. Su historia se remonta a mediados del siglo XX, cuando comenzó como un pequeño emprendimiento familiar y logró consolidarse en el mercado regional.

Durante décadas, sus productos estuvieron presentes en kioscos, almacenes y eventos locales. Sin embargo, la empresa enfrentó dificultades financieras en los últimos años y acumuló deudas que superaban los $100 millones, según el expediente judicial.

El cierre, ocurrido poco antes de las fiestas de 2024, tomó por sorpresa a sus trabajadores, quienes fueron notificados por mensaje de WhatsApp sobre la decisión. Desde entonces, el proceso judicial avanzó hasta llegar a la actual subasta pública, que definirá el futuro de uno de los nombres más recordados de la industria alimentaria mendocina.