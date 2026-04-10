La extrema velocidad de Artemis II en su regreso a la Tierra: es 45 veces más rápida que un avión
La nave Orión regresa desde la Luna a una velocidad nunca antes experimentada en una misión tripulada. Cómo es el reingreso.
La nave Orión de la misión Artemis II ya está en pleno regreso a la Tierra y lo hace a más de 40.000 km/h, una velocidad inédita para astronautas en una misión de este tipo. Tras rodear la Luna, la tripulación atraviesa una de las fases más exigentes del viaje: el reingreso a la atmósfera.
Una velocidad fuera de escala
El dato más impactante del regreso es la velocidad: unos 25.000 millas por hora (más de 40.000 km/h). Para dimensionarlo, un avión comercial vuela a cerca de 900 km/h, lo que convierte a Orión en unas 45 veces más rápida.
Esta velocidad es necesaria para volver desde la órbita lunar y, al mismo tiempo, permite poner a prueba sistemas clave de la nave.
Reingreso: calor extremo y fuerzas al límite
En los minutos finales, la cápsula enfrentará condiciones extremas. Durante el reingreso:
- La tripulación soportará hasta 4 veces la gravedad
- El escudo térmico deberá resistir unos 2.700 °C
- Se producirá una fuerte desaceleración en pocos minutos
Se trata de una de las etapas más delicadas de toda la misión.
Cómo será la llegada al océano
Antes del amerizaje en el Pacífico, la nave atravesará varias fases críticas. Primero se separará del módulo de servicio y luego se orientará correctamente para ingresar a la atmósfera.
Después, desplegará 11 paracaídas que reducirán la velocidad de forma progresiva hasta permitir un descenso controlado sobre el agua.
El operativo de rescate
Una vez en el mar, equipos especializados iniciarán la recuperación de los astronautas. El procedimiento incluye:
- Evaluación del entorno por buzos
- Asistencia para la salida de la cápsula
- Traslado en helicóptero a un buque
- Primeros controles médicos
Una prueba clave para lo que viene
El regreso a esta velocidad no es solo un desafío técnico: también es una prueba fundamental para validar tecnologías que serán utilizadas en futuras misiones a la Luna y Marte.