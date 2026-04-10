La extrema velocidad de Artemis II en su regreso a la Tierra: es 45 veces más rápida que un avión

La nave Orión de la misión Artemis II ya está en pleno regreso a la Tierra y lo hace a más de 40.000 km/h, una velocidad inédita para astronautas en una misión de este tipo. Tras rodear la Luna, la tripulación atraviesa una de las fases más exigentes del viaje: el reingreso a la atmósfera.

El dato más impactante del regreso es la velocidad: unos 25.000 millas por hora (más de 40.000 km/h). Para dimensionarlo, un avión comercial vuela a cerca de 900 km/h, lo que convierte a Orión en unas 45 veces más rápida.

Los astronautas de Artemis II siguen con la misión y ya retornan a la Tierra. Foto Dpa

Esta velocidad es necesaria para volver desde la órbita lunar y, al mismo tiempo, permite poner a prueba sistemas clave de la nave.

En los minutos finales, la cápsula enfrentará condiciones extremas. Durante el reingreso:

Se trata de una de las etapas más delicadas de toda la misión.

Cómo será la llegada al océano

Antes del amerizaje en el Pacífico, la nave atravesará varias fases críticas. Primero se separará del módulo de servicio y luego se orientará correctamente para ingresar a la atmósfera.

Después, desplegará 11 paracaídas que reducirán la velocidad de forma progresiva hasta permitir un descenso controlado sobre el agua.

El operativo de rescate

Una vez en el mar, equipos especializados iniciarán la recuperación de los astronautas. El procedimiento incluye:

Evaluación del entorno por buzos

Asistencia para la salida de la cápsula

Traslado en helicóptero a un buque

Primeros controles médicos

Una prueba clave para lo que viene

El regreso a esta velocidad no es solo un desafío técnico: también es una prueba fundamental para validar tecnologías que serán utilizadas en futuras misiones a la Luna y Marte.