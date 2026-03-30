La experiencia inmersiva de Minecraft llega a Buenos Aires: fecha, lugar y entradas del imperdible evento

Minecraft sale de la pantalla para proponerles a los gamers una aventura especial: una experiencia inmersiva al aire libre, bajo el cielo de la Ciudad de Buenos Aires , con misiones y espacios temáticos para los fieles seguidores del videojuego .

Se trata de Minecraft Experience: Moonlight Trail , una experiencia única que tendrá su estreno mundial en Buenos Aires el próximo 15 de mayo en la Ciudad Universitaria .

Bajo las estrellas, tanto los fieles gamers como aquellos atraídos por una nueva propuesta de entretenimiento, podrán ser parte de una experiencia basada en el popular juego, pero recorriendo el mundo real. Todos podrán sumergirse en “biomas icónicos, desde ruinas antiguas y bosques de cerezos hasta cuevas luminosas y cascadas imponentes, antes de enfrentarse a los mobs más temibles de Minecraft en una misión épica para restaurar el faro antiguo”, según reza el comunicado oficial.

El evento comenzará el 15 de mayo con funciones diarias desde las 19 . Pese a que no se especificó la fecha de cierre, la producción adelantó que será por tiempo limitado.

La primera edición de Minecraft Experience se llevará a cabo el 15 de mayo.

La experiencia comienza en un espacio denominado “El Campamento”, donde los participantes reciben información sobre la historia central. A partir de allí, los grupos avanzan por ocho biomas interactivos inspirados en el videojuego. Entre los entornos incluidos se encuentran ruinas, bosques, cuevas y cascadas.

Durante el recorrido, los asistentes deberán recolectar recursos, fabricar herramientas y enfrentar distintos desafíos. También interactuarán con personajes y criaturas del universo del juego. El objetivo principal consiste en restaurar un faro antiguo dentro de la narrativa propuesta.

Minecraft Experience en la Argentina Minecraft sale de la pantalla para sumergirse en la noche porteña. DF Entertainment

La actividad concluye con un enfrentamiento final en el que los participantes deben defender ese punto central y completar la misión. Luego se realiza una instancia de cierre en un espacio denominado “La Aldea”.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

La preventa de entradas está disponible desde este lunes 30 de marzo desde las 16 para clientes de Banco Santander, con tarjetas de crédito y débito, con hasta 6 cuotas sin interés. En tanto, la venta general comenzará el martes 31 de marzo también a las 16.

Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial (www.minecraftexperience.com) y en el sitio de Ticketek.

En cuanto al valor, las entradas parten desde los $44.000 pesos.

Minecraft Experience en la Argentina Los asiduos gamers de Minecraft podrán vivir el videojuego en el mundo real. DF Entertainment

Los detalles de la producción

El proyecto es una producción conjunta de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand. Estas compañías participaron en una experiencia anterior basada en el mismo videojuego, titulada “Minecraft Experience: Villager Rescue”, que superó el millón de entradas vendidas en distintas ciudades.

Entre los destinos donde se presentó esa propuesta se encuentran Dallas, Toronto, Londres, Riad, Herning, Singapur, Ciudad de México y Chicago.