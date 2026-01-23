La exigencia que le hizo la esposa de Nahuel Gallo a Delcy Rodríguez

María Alexandra Gómez , esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo , aseguró que su pareja permanece en una situación de “desaparición forzada” en Venezuela , al cumplirse 411 días sin contacto directo. El caso volvió a cobrar relevancia pública luego de que el presidente Javier Milei reclamara su liberación en el Foro de Davos y en el marco del cumpleaños de su hijo.

En diálogo con MDZ Radio , Gómez fue enfática al describir el estado del caso: “Lo primero que hay que entender es que Nahuel no está detenido en Venezuela , Nahuel no está preso, Nahuel está en una desaparición forzada”. En ese sentido, remarcó que lleva más de 400 días sin acceso a derechos básicos: “Nahuel tiene 411 días que no tiene el derecho a la defensa, que no tiene asistencia consular, que no le han permitido comunicarse con su familia”.

La mujer sostuvo que durante todo este tiempo la familia no recibió información oficial sobre su estado de salud o condiciones de detención. “Nosotros tenemos 411 días que no sabemos si Nahuel está gordo, no sabemos si Nahuel está flaco, no sabemos si Nahuel come, no sabemos nada absolutamente de Nahuel ”, expresó. Según relató, los únicos datos provienen de testimonios indirectos: “Más allá de los testimonios de los extranjeros que han ido saliendo poco a poco, que nos han dicho que Nahuel está bien, que está fuerte y que tenemos que seguir luchando por él, porque él confía en nosotros”.

Gómez reconoció las recientes liberaciones de presos políticos en Venezuela , aunque aclaró que la situación de su esposo sigue generándole angustia . “Aplaudo las liberaciones que se han hecho, de verdad que me pone muy contenta, porque era injusto seguir teniendo a todas estas personas en esa privación de libertad”, afirmó, pero advirtió: “A la misma vez sigo angustiada, sigo muy preocupada por el tema de Nahuel , porque para nosotros ha sido muy difícil estar transitando una situación tan compleja y tan delicada como la de él, que es la de una desaparición forzada, y eso es un crimen de lesa humanidad”.

El paso del tiempo también impactó de lleno en el plano familiar. La esposa del gendarme se refirió al reciente cumpleaños de su hijo, quien cumplió tres años sin la presencia de su padre. “Víctor cumplió tres años y ya lleva dos cumpleaños lejos de su papá. Entonces, es triste, es muy triste, es muy difícil”, relató. Según explicó, el niño “extraña muchísimo a su papá” y suele preguntarle “dónde está su papá” o “si su papá viene a dormir”.

En ese contexto, Gómez describió el esfuerzo cotidiano por proteger emocionalmente a su hijo. “Yo trato de hacerlo feliz, le hicimos una festita de cumpleaños, le cantamos cumpleaños con una torta. Trato de que él no me vea triste, de que él no me vea llorando”, señaló, aunque admitió que se trata de “una tortura psicológica que hemos estado viviendo nosotros” y que “nadie, ninguna familia debería estar viviendo”.

El reclamo diplomático y la falta de respuestas

Consultada sobre el rol del Estado argentino, Gómez sostuvo que “a nivel diplomático, Argentina ha hecho todo”. Indicó que el país “en todos los foros internacionales ha hecho los reclamos y las denuncias de la desaparición forzada de Nahuel”, aunque reconoció que hasta el momento no hubo resultados concretos. “La pregunta es cómo se va a resolver esto y quiénes son los que tienen la potestad de liberar a Nahuel”, planteó, al tiempo que señaló a las máximas autoridades venezolanas como responsables de una eventual decisión.

Las declaraciones del presidente Javier Milei, quien manifestó públicamente su preocupación por el caso y expresó su esperanza de que Gallo pueda regresar a la Argentina, fueron recibidas con expectativa por la familia. Sin embargo, Gómez dejó en claro que la espera es cada vez más difícil: “Yo a todo el mundo se lo digo, si nosotros estamos con esta ansiedad, con esta ilusión, con esta esperanza, yo ni siquiera puedo imaginarme cómo debe estar Nahuel”.

En ese marco, Gómez reiteró su reclamo directo a las autoridades venezolanas y sostuvo que “Nahuel es inocente”. Afirmó que Delcy Rodríguez, a cargo de la presidencia en Venezuela, “sabe que esa acusación que hizo Nicolás Maduro es totalmente falsa” y remarcó que Gallo “viajó a Venezuela por su hijo, por mí y porque quería conocer un país bonito”.

“Le exijo a la presidenta encargada de Venezuela que libere a Nahuel Agustín Gallo y que deje que pueda regresar nuevamente a su casa”, expresó, y vinculó esa decisión con “la liberación de todos los presos políticos y extranjeros”. En ese sentido, admitió el desgaste extremo de la espera: “Estoy cansadísima. Necesito a Nahuel de vuelta, necesito a Víctor con su papá y que Nahuel pueda regresar sano y salvo a casa”.