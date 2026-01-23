Javier Milei volvió de Davos y prepara su visita a Mar del Plata

El presidente argentino arribó este viernes a Buenos Aires luego de participar en el Foro Económico Mundial en Suiza, donde reforzó su alineamiento con Donald Trump. La semana que viene tiene un evento clave.

Javier Milei aterrizó este viernes en Buenos Aires tras su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Durante el cierre de su estadía europea, el mandatario argentino firmó el Board of Peace (Junta de la Paz) que impulsó su par estadounidense Donald Trump, a quien volvió a respaldar públicamente en declaraciones posteriores al evento.

¿Cuándo visitará Javier Milei Mar del Plata? Con su regreso al país, una de las principales actividades del presidente será su visita a Mar del Plata. El próximo lunes 26 de enero, alrededor de las 20:30, Milei llegará a la ciudad costera acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ambos continuarán con el "Tour de la gratitud" que comenzó en diciembre pasado en Córdoba, para agradecer a los votantes que acompañaron a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

Al día siguiente, el martes 27 de enero, el presidente será el principal orador de la Derecha Fest, evento que se llevará a cabo en Horizonte Club de Playa. A él se sumarán diversos dirigentes libertarios como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Guillermo Montenegro, Lilia Lemoine y Sergio "Tronco" Figliuolo.

¿Qué recorridas provinciales planifica el Gobierno? Mientras se desarrollan estas actividades en Mar del Plata, desde Casa Rosada analizan una nueva recorrida por las provincias. Esta gira se realizaría en paralelo al trabajo que está llevando adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, quien busca conseguir los apoyos necesarios por parte de los gobernadores para aprobar la "modernización" laboral.

Entre los destinos posibles se encuentra Mendoza, provincia gobernada por el aliado Alfredo Cornejo, donde el presidente podría acompañar a Karina Milei y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en sus roles de autoridades del espacio libertario a nivel nacional.