En Davos, Milei buscó seducir a CEOs con sus reformas y estabilidad del programa económico

En el Foro de Davos, Milei defendió el ajuste fiscal, prometió reformas laborales y se reunió con ejecutivos de bancos y fondos globales.

En su última jornada en el Foro Económico Mundial de Davos, Javier Milei intensificó una agenda diplomática ante el empresariado global con una agenda diseñada para despejar dudas sobre la sostenibilidad del ajuste y reposicionar a la Argentina en el escenario mundial.

El mandatario mantuvo un encuentro reservado con unos 80 directores ejecutivos de compañías líderes, donde subrayó la convergencia de su visión comercial con la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, particularmente en la defensa del libre comercio y en iniciativas multilaterales orientadas a la estabilidad internacional.

La nueva fase que busca encarar Javier Milei Milei aprovechó el foro para insistir en que el programa económico argentino logró consolidar el equilibrio fiscal por segundo año consecutivo, un hito que presentó como condición necesaria para restaurar la confianza del mercado. Según el Presidente, el respaldo social obtenido hasta ahora habilita una nueva fase de reformas estructurales, con énfasis en la competitividad y la inversión privada.

Entre los ejes destacados figuraron los cambios al régimen laboral, orientados a reducir los costos de contratación y despido, y una revisión del impuesto a las Ganancias corporativas. En paralelo, Milei reiteró que la Argentina mantendrá vínculos comerciales abiertos con todos los bloques relevantes, desde China y la Unión Europea hasta Brasil, en un intento por disipar temores de un giro aislacionista.

Javier Milei llegó a Davos La llegada de Javier Milei y su comitiva a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial. Tras su exposición, el jefe de Estado se reunió con ejecutivos de bancos y fondos de inversión de Wall Street, Europa y Brasil. Del encuentro participaron funcionarios clave del equipo económico, como Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno.