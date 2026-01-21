"Estamos rotos", el desgarrador mensaje de la esposa de Nahuel Gallo en el cumpleaños de su hijo
María Alexandra Gómez renovó el reclamo por la libertad del gendarme Nahuel Gallo preso en Venezuela y cuestionó que su hijo cumplió tres años sin su padre.
María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, volvió a hacer público su reclamo por la liberación de su marido en una fecha cargada de significado personal: el tercer cumpleaños de Víctor, el hijo que tienen en común. El pedido fue difundido a través de la red social X y volvió a poner el foco en la situación del uniformado detenido en Venezuela.
“Hoy Víctor cumple tres años, dos de ellos injustamente separado de su papá”, expresó Gómez en un mensaje cargado de dolor, en el que repasó el impacto que la detención de Gallo tuvo en la vida familiar. “Ha sido un año durísimo, donde hemos luchado mucho. Tan chiquito le tocó vivir cosas que no debería”, escribió.
En su publicación, la mujer destacó la fortaleza de su hijo y el vínculo con su padre, a pesar de la distancia forzada. “Aunque ahora estamos rotos, quiero que sepas que tu papá te ama muchísimo y que hoy seguro está pensando en vos”, señaló, antes de renovar con dureza el reclamo.
“409 días tiene hoy Nahuel en desaparición forzada en una cárcel de Venezuela. Qué injusto, qué cruel ha sido todo. Libérenlo ya: es inocente, saben que es inocente”, manifestó, y calificó la situación como un crimen de lesa humanidad.
La espera por la liberación de Nahuel Gallo
El reclamo familiar se suma a las declaraciones de Griselda Heredia, madre del gendarme, quien en diálogo con medios cordobeses describió la espera como una “incertidumbre total”.
“Es el día a día aguardar una noticia, ver si aparece en alguna lista de liberados”, afirmó, y sostuvo que su hijo debe atravesar un fuerte desgaste emocional al ver salir a otros detenidos mientras él continúa preso.
En ese contexto, este miércoles fue liberado Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la Embajada Argentina en Caracas, detenido días después que Gallo.
Sin embargo, la familia del gendarme argentino sigue sin respuestas y mantiene el reclamo para que su situación sea revisada y se concrete su liberación.