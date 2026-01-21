"Estamos rotos", el desgarrador mensaje de la esposa de Nahuel Gallo en el cumpleaños de su hijo

María Alexandra Gómez renovó el reclamo por la libertad del gendarme Nahuel Gallo preso en Venezuela y cuestionó que su hijo cumplió tres años sin su padre.

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, volvió a reclamar por la liberación de su marido en el tercer cumpleaños de su hijo en común, Víctor.

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, volvió a hacer público su reclamo por la liberación de su marido en una fecha cargada de significado personal: el tercer cumpleaños de Víctor, el hijo que tienen en común. El pedido fue difundido a través de la red social X y volvió a poner el foco en la situación del uniformado detenido en Venezuela.

“Hoy Víctor cumple tres años, dos de ellos injustamente separado de su papá”, expresó Gómez en un mensaje cargado de dolor, en el que repasó el impacto que la detención de Gallo tuvo en la vida familiar. “Ha sido un año durísimo, donde hemos luchado mucho. Tan chiquito le tocó vivir cosas que no debería”, escribió.

En su publicación, la mujer destacó la fortaleza de su hijo y el vínculo con su padre, a pesar de la distancia forzada. “Aunque ahora estamos rotos, quiero que sepas que tu papá te ama muchísimo y que hoy seguro está pensando en vos”, señaló, antes de renovar con dureza el reclamo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2013947955699437884?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy es el Cumpleaños número 3 de Víctor, 2 de ellos apartado injustamente de su Papá, ha sido un año durísimo, donde hemos luchado, tan chiquito le tocó vivir cosas que no tenia que estar viviendo.



Te amo Victor, agradezco inmensamente a Dios por que eres un niño sano,… pic.twitter.com/vVnGIUfow0 — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) January 21, 2026 “409 días tiene hoy Nahuel en desaparición forzada en una cárcel de Venezuela. Qué injusto, qué cruel ha sido todo. Libérenlo ya: es inocente, saben que es inocente”, manifestó, y calificó la situación como un crimen de lesa humanidad.

La espera por la liberación de Nahuel Gallo El reclamo familiar se suma a las declaraciones de Griselda Heredia, madre del gendarme, quien en diálogo con medios cordobeses describió la espera como una “incertidumbre total”.