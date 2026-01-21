El chavismo liberó a un empleado de la Embajada argentina en Caracas tras meses como preso político

El régimen chavista liberó en las últimas horas a un venezolano que trabajaba como empleado en la embajada Argentina en Caracas, capital de Venezuela . La noticia fue informada por la activista Elisa Trotta , pero no hay información oficial hasta el momento.

"Informamos que Marino Antonio Mendoza , venezolano y trabajador de la Embajada de Argentina en Caracas, fue excarcelado. Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de TODOS los presos políticos de la dictadura chavista", anunció en X.

Marino Antonio Mendoza fue uno de los detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en el marco de un conflicto diplomático con la Argentina.

Informamos que Marino Antonio Mendoza, venezolano y trabajador de la Embajada de Argentina en Caracas, fue excarcelado. Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de… pic.twitter.com/oMdEL3bkVk

Mendoza se desempeñaba como chofer de la Embajada Argentina en Caracas, donde trabajó durante varios años como empleado. Antes de cumplir esa función, había sido integrante de las fuerzas policiales venezolanas. Según fuentes diplomáticas, era una persona conocida dentro de la misión argentina y había prestado servicios bajo distintos gobiernos sin objeciones ni antecedentes irregulares.

La detención ocurrió el 12 de diciembre de 2024, cuando efectivos de seguridad venezolanos lo arrestaron en su domicilio, ubicado en el barrio La Pastora, en Caracas. El procedimiento se llevó a cabo sin una orden judicial y sin que se informaran de inmediato los motivos del arresto a su familia ni a las autoridades argentinas. La detención de Mendoza fue interpretada como un gesto de presión política por parte del régimen venezolano.

Tras su detención ilegal, Mendoza fue acusado de delitos graves como traición a la patria y terrorismo, cargos que su familia y el gobierno argentino calificaron como infundados y desvinculados de sus tareas laborales. Durante semanas, no hubo acceso público al expediente judicial ni información precisa sobre las pruebas en su contra.

El chofer de la embajada fue recluido en distintos centros de detención, entre ellos El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La Cancillería argentina denunció el arresto como arbitrario y exigió su liberación, señalando que se trataba de una violación a normas básicas del derecho internacional y de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

Sigue la expectativa por los argentinos presos en Venezuela

A pesar de las promesas de la continuidad del régimen chavista y con esa cantidad de detenidos que denuncian las ONG de derechos humanos, no hay novedades de los argentinos alojados en estos centros de detención. Se trata de los casos de Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Roberto Baldo, a quienes el Gobierno mantiene negociaciones para sus liberaciones, pero sin éxito hasta el momento.

Pese a las tratativas de su familia, no hay precisiones sobre el paradero de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido a comienzos de diciembre de 2024 cuando ingresó a Venezuela desde Colombia con el objetivo de visitar a su pareja y a su hijo.

Las autoridades venezolanas lo acusaron de participar en supuestos planes terroristas, una imputación que fue rechazada de plano por la Argentina. Desde su arresto, Gallo permanece privado de su libertad sin acceso a asistencia consular ni a un proceso judicial transparente.

Posteriormente, se conoció la situación de Germán Darío Giuliani, abogado penalista argentino detenido en mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por motivos laborales. Desde entonces, la información oficial sobre su situación es escasa. Sus familiares denunciaron traslados sin notificación, falta de contacto y ausencia de pruebas de vida durante meses.

En los últimos días, se conoció además el caso de Roberto Baldo, un trabajador gastronómico con doble nacionalidad argentino-venezolana, detenido junto a su esposa.