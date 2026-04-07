La DGE capacitará a estudiantes secundarios como operadores en inteligencia artificial

Se trata de una propuesta formativa destinada a estudiantes de 4º y 5º año del nivel secundario que busca incorporar la inteligencia artificial al sistema educativo y preparar a los jóvenes para los desafíos del mundo laboral. La iniciativa la impulsa la DGE y comenzó a implementarse este año en 100 escuelas secundarias públicas de la provincia.

Además, el programa contará con 20 sedes distribuidas en distintos departamentos, lo que permitirá ampliar el acceso para estudiantes que no asisten a las instituciones inicialmente seleccionadas.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, destacó que la iniciativa apunta a preparar a los estudiantes para los cambios que atraviesa el mundo del trabajo.

“La inteligencia artificial ya está transformando la manera en que estudiamos trabajamos y producimos. Nuestro desafío es que los estudiantes no sean solo usuarios de estas tecnologías, sino que aprendan a utilizarlas de forma creativa, crítica y responsable”, señaló el ministro.

El trayecto formativo propone un enfoque práctico orientado a la resolución de problemas reales, con contenidos vinculados a algunas de las herramientas más utilizadas en el campo de la inteligencia artificial.

Entre los temas que se abordarán se encuentran:

Inteligencia artificial generativa

Sistemas agenticos

Diseño de prompts

Automatización de procesos

Desarrollo de asistentes digitales

Uso ético y responsable de la inteligencia artificial

Los contenidos están organizados en módulos progresivos que incluyen más de 70 unidades audiovisuales, combinando teoría, práctica y actividades aplicadas.

La propuesta se desarrolla a través de una plataforma digital educativa con inteligencia artificial integrada, que permite a los estudiantes acceder a contenidos de manera asincrónica, realizar prácticas con herramientas de IA y contar con asistentes conversacionales para acompañar el aprendizaje.

Formación IA en secundarias DGE Estudiantes de la secundaria recibirán una capacitación en IA por la DGE. Gobierno de Mendoza

El entorno también incluye herramientas de seguimiento y analítica educativa, que permiten monitorear el progreso de los estudiantes y acompañar el desarrollo de las actividades.

Más detalles de la capacitación de la DGE

Uno de los aspectos centrales del programa es su vinculación con el mundo productivo. Al finalizar el trayecto, los estudiantes podrán acceder a una doble certificación:

Certificación del trayecto formativo.

Certificación del Ministerio de Producción de Mendoza, que acredita competencias vinculadas a la economía del conocimiento.

Previo al inicio del cursado, el programa incluyó instancias de formación y capacitación para docentes, además de un sistema de acompañamiento pedagógico y soporte técnico para las instituciones participantes.

Con esta iniciativa, Mendoza avanza en la integración de la inteligencia artificial al sistema educativo no solo como contenido de aprendizaje, sino también como herramienta para desarrollar habilidades clave para el futuro.

El programa Operador en Inteligencia Artificial busca así que los estudiantes mendocinos puedan comprender, utilizar y crear con inteligencia artificial, incorporando competencias cada vez más demandadas en el mundo académico y laboral.