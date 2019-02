El titular de la Agencia de Seguridad Vial de Mendoza, Hugo Fiorens, dialogó con el programa "Otra manera" de MDZ Radio y brindó detalles sobre cómo funcionará en la práctica la posibilidad de llevar la licencia de conducir en el celular.

"Esto se empieza a implementar desde hoy, pero hay que aclarar que no es importante que lo hagan ni hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Pueden transcurrir años en el que convivan los dos sistemas. La licencia digital es complementaria de la impresa", explicó Fiorens.

Y agregó: "La licencia digital no sirve para salir del país. Sólo sustituye la licencia de conducir impresa en los controles viales. No hay que volverse locos con esto porque desde Buenos Aires me dicen que están entrando 6.000 llamados por segundo".

Con respecto a la forma de obtener la licencia digital, Fiorens indicó que "se puede hacer a través de la aplicación (Mi Argentina) o en un registro civil y en los centros de emisión de licencias".

Por último, el titular de la Agencia de Seguridad Vial aseguró que se está capacitando al personal policial y de preventores para esta nueva modalidad y que los agentes van a contar con su propia aplicación de fiscalización.

"Esta aplicación se va a ir actualizando cada 24 horas. Van a poder detectar inmediatamente las licencias apócrifas o cuando alguien está inhabilitado para conducir", completó Fiorens.

